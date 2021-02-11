Глава крестьянского хозяйства считает важным направлением поддержку органического земледелия

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава крестьянского хозяйства "Антей-сад" Мядельского района Виктор Чеботарь считает важным развивать меры стимулирования органического фермерства. Об этом он заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении фермер с большим стажем (его хозяйству без малого четверть века) остановился на теме развития аграрного сектора и частной инициативы на селе. "Сегодня мы выросли до 2,7 тыс. га сельхозугодий. И хозяйств на этой земле два: "Антей-сад" и "Вики-Сад". Вторым руководит моя дочь Виктория. Оно задумывалось как торговое предприятие, а на деле занимается органическим земледелием и семеноводством, - рассказал Виктор Чеботарь. - Здоровое питание - здоровый человек. Мировой рынок органической продукции перспективен. Ежегодный прирост составляет около 10%. Правда, как правило, такие продукты попадают сразу в разряд премиальных и становятся не всем по карману. На мой взгляд, здоровое питание должно быть доступно каждому. В Беларуси создана законодательная база и уже сделаны первые шаги по государственной поддержке".

Сегодня в республике производством органической продукции занимается 27 организаций. Хозяйство "Вики-Сад" на собственном примере убедилось в перспективности выбранного направления. В 2020 году здесь вырастили гречку, третий год подряд сеют озимую рожь, которая без удобрений на Мядельщине дает урожай 22 ц/га. Молодеченский комбинат хлебопродуктов в свою очередь производит из этого зерна муку, которая есть в свободной продаже.

"Важно развить меры стимулирования, чтобы и производители, и переработчики были заинтересованы во внедрении органических технологий. Причем система преференций и господдержки должна быть на всех этапах", - добавил Виктор Чеботарь. Он уточнил, что дотировать нужно каждый гектар угодий, вводимых в оборот органического земледелия, и каждый килограмм произведенной и переработанной продукции. По его мнению, в масштабах страны это небольшие деньги, которые дадут серьезную отдачу - организацию занятости в этой сфере. На сегодняшний день, например, очень много времени уходит на сертификацию в органическом производстве: три года - в растениеводстве и до пяти лет - в животноводстве.

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. Они обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.-0-