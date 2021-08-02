Глава МЧС: основная причина гибели на воде - это личная беспечность граждан

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная причина гибели на воде - это личная беспечность граждан. На это обратил сегодня внимание министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная причина гибели на воде - это личная беспечность, злоупотребление алкоголем во время купания и купание в неустановленных местах", - отметил Вадим Синявский.

Министр отметил, что МЧС и координируемый им ОСВОД, органы внутренних дел и государственной власти проводят широкую информационную политику, чтобы обратить внимание граждан на проблему в этой сфере. Однако не все прислушиваются к рекомендациям.

"Мы очень активно выполняем функции по обеспечению безопасности за счет наших боевых расчетов: люди несут службу по обеспечению безопасности на пожарах, мы снимаем их с нарядов для того, чтобы реагировать на ситуации на воде. В том числе специальными отрядами, как областными, так и республиканским отрядом специального назначения "Зубр", - рассказал глава ведомства. - Дополнительные силы и средства направлены, чтобы реагировать на спасение людей".

Вадим Синявский доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко об итогах работы ведомства за первое полугодие и выполнении поручений главы государства. Президент также обратил внимание на большие цифры по гибели людей на водоемах: "Меня удивляет один факт - мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там и здесь - у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать - сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша".-0-

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