Глава МФКК: Беларусь предоставляет доступ к беженцам на границе с Польшей

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Беларуси предоставляют доступ сотрудникам Красного Креста к беженцам на границе с Польшей, им оказывается помощь. Об этом проинформировал журналистов в воскресенье глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка, сообщает ТАСС.

"В настоящий момент мы работаем с органами власти для того, чтобы сейчас, в текущий период, людям предоставить питание и чтобы удовлетворить их базовые потребности, - сказал он. - С гуманитарной точки зрения для нас самое главное иметь доступ к людям, которым необходима помощь, и доступ этот мы, безусловно, имеем", - отметил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.-0-