Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге

Всемирный день охраны окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня в более чем 100 странах. В преддверии этой даты корреспондент БЕЛТА побеседовала с главой Минприроды Беларуси Андреем Худыком о международных проектах, поиске залежей полезных ископаемых, модернизации геологоразведки, адаптации к изменению климата и подготовке службы радиационного мониторинга к запуску Белорусской АЭС.

Полезные ископаемые

- Андрей Павлович, как организована работа по поиску новых залежей нефти? Какие запасы "черного золота" имеются в Беларуси, есть ли перспективы для их значительного прироста?

- На протяжении последних 10 лет среднегодовой объем добычи нефти в стране составляет порядка 1,65 млн т. Наша задача - обеспечить прирост запасов, превышающий объемы добычи. Для этого проводятся работы по выявлению новых месторождений и залежей углеводородов, перспективных площадей, а также мероприятия в целях вовлечения в разработку уже известных месторождений с трудно извлекаемыми запасами.

В Беларуси поиски залежей и добыча нефти связаны с Припятским прогибом, расположенным на юго-востоке страны. Основная часть (около 80%) открытых месторождений находится в наиболее изученной северной части нефтегазоносной зоны Припятского прогиба. Менее изученным, но не менее перспективным является центральный нефтегазоносный район. В апреле 2020 года при бурении скважины в Петриковском районе был получен приток нефти, что дает основание для поисковых работ в этом направлении.

Малоизученной, но перспективной является и южная зона Припятского прогиба. В связи со сложностью геологического строения, а также радиоактивным загрязнением в этой зоне практически не изучены подсолевые отложения. Однако получение притоков нефти из внутрисолевых и межсолевых отложений дают основание для продолжения поисковых работ. Разработана программа на следующую пятилетку для проведения в этой зоне сейсмических исследований прогрессивными методами.

Так что, несмотря на значительную изученность нефтеперспективных комплексов Припятского прогиба, целесообразность проведения геологоразведочных работ в регионе не вызывает сомнений. Здесь остаются неразведанными около 50% суммарных ресурсов нефти. В Припятском прогибе имеется еще множество перспективных объектов, детальное изучение которых позволит открывать новые месторождения еще в течение длительного времени. К примеру, только на балансе НПЦ по геологии имеется около 30 подготовленных к поисковому бурению структур с извлекаемыми ресурсами нефти около 7 млн т. По состоянию на 1 января 2020 года мы располагаем извлекаемыми запасами нефти в объеме 50 млн т. Без учета прогнозных ресурсов, которые на данный момент составляют порядка 17,2 млн т, и без учета вовлечения в разработку перспективных площадей имеющиеся запасы нефти обеспечат существующий темп добычи на протяжении 30 лет.

- Какие у страны планы и возможности по импортозамещению различных видов строительного сырья?

- Вопрос импортозамещения находится на постоянном контроле министерства. Сейчас Беларусь импортирует целый ряд полезных ископаемых, обеспечивающих бесперебойную работу промышленности. Потребности экономики удовлетворяются за счет импортируемой нефти, высококачественных формовочных песков и глины, песков для производства качественного стекла, щебня, торфа, каменной соли, каолина, мела, доломита. В то же время страна обладает минерально-сырьевым потенциалом, который, по нашему мнению, еще недостаточно широко используется.

Потребности предприятий учтены в проекте подпрограммы "Недра Беларуси" на 2021-2025 годы. Кроме того, в адрес областных и Минского городского исполкомов, заинтересованных предприятий и ведомств направлены результаты анализа импорта минерального сырья с перечнем месторождений аналогичных полезных ископаемых в нашей стране.

- Планируется ли вовлекать в оборот месторождение базальтов в Пинском районе?

- Месторождение базальтов и сопутствующих сапонитсодержащих туфов Новодворское в Пинском районе было выявлено в 2016-2017 годах. В пределах месторождения на площади около 2 кв.км полезная толща базальтов и туфов залегает на глубинах от 46,2 до 59,7 м. Мощность базальтов колеблется от 7,6 до 30 м. Общие запасы базальтов и сапонитсодержащих туфов - 203,83 млн т. Сейчас проводится предварительная разведка месторождения с целью оценки его промышленной значимости. Завершены полевые работы, выполнен комплекс гидрогеологических исследований. После разработки технологической схемы обогащения и переработки базальтов будут обоснованы экономические показатели будущего предприятия по освоению месторождения.

Главным направлением изучения использования базальтов, исходя из потребностей белорусских предприятий, сейчас выступает базальтовое волокно и продукция на его основе. Волокна из базальтовых пород обладают высокой природной исходной прочностью, стойкостью к воздействию агрессивных сред, долговечностью, электроизоляционными свойствами. Поэтому они имеют большую перспективу применения в промышленности, строительстве, энергетике.

- Есть ли в планах геологоразведочные работы по поиску меди?

- Планируем в новой пятилетке изучить рудные проявления меди в Гродненской области, в районе Бершты-Поречье. Основная задача - провести оценку для планирования дальнейшей геологоразведки. Кроме того, в процессе выполнения региональных поисковых работ мы делаем акцент и на данный вид полезных ископаемых.

- Насколько Беларусь обеспечена калийными солями?

- Государственным балансом учтены три месторождения: Старобинское в Минской области, Петриковское и Октябрьское в Гомельской. Запасы калийных солей до глубины 1200 м оцениваются более чем в 18 млрд т. Если говорить о нашей стране, то потребность в калийных солях обеспечена на тысячу лет вперед. Но ведь мы активно занимаемся поставками калийной руды на мировой рынок. При сохранении существующего на сегодня уровня спроса и предложения наша обеспеченность калийными солями составляет порядка 200 лет.

Беларусь обладает значительным ресурсным потенциалом. Это Октябрьское месторождение, а также Житковичский и Копаткевичский участки с промышленными запасами 282,5 млн т и предварительно оцененными запасами 2,5 млрд т. Имеется также ряд участков калийных солей (Ново-Дубровский, Дроздовский), по которым необходимо выполнить исследования для технико-экономической оценки.

Геологоразведка

- Как планируется модернизировать геологоразведочную отрасль? Решен ли вопрос с финансированием?

- Эффективная работа геологической отрасли невозможна без современного бурового, геофизического, аналитического оборудования. В соответствии с поручениями главы государства и правительства запланирована модернизация. Сейчас ведется разработка государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы". Мероприятия по модернизации НПЦ по геологии включены в проект подпрограммы "Недра Беларуси". Надеемся, правительством и иными заинтересованными будет поддержано это предложение. Для реализации данного плана в пятилетний период необходимы финансовые средства в объеме Br36,3 млн.

В первую очередь необходимо дооснащение полнокомплектной буровой установкой для работ по бурению изыскательских, параметрических и опорных скважин на нефть и газ глубиной до 4 км. Это позволит расширить наши исследования недр до новых горизонтов и глубин, где могут быть месторождения углеводородного сырья. Для поиска других видов полезных ископаемых требуется замена оборудования для бурения параметрических, картировочных и опорных скважин глубиной до 2 км, пресных, минеральных и термальных подземных вод - до 800 м. Планом также предусматривается приобретение современного геофизического и лабораторного оборудования, включая каротажные станции с комплектами цифровых приборов и программным обеспечением обработки. Нужны как отдельные аналитические высокоточные приборы, так и обрабатывающие комплексы с ПО.

Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить качественный и новый уровень проведения геологоразведочных работ, сократить затраты на их производство, а также выйти на экспорт геологических услуг.

- Какие планы по привлечению инвесторов, в том числе иностранных, в геологическое изучение и освоение недр? Насколько в целом развито сотрудничество в данной сфере с зарубежными компаниями?

- В стране сегодня успешно реализуется ряд инвестиционных проектов по разработке месторождений полезных ископаемых. В их числе строительство Нежинского ГОКа - горно-обогатительного комбината мощностью не менее 1,1 млн т хлорида калия в год с использованием в качестве сырьевой базы Нежинского (восточная часть), Смоловского и Любанского участков Старобинского месторождения калийных солей (ИООО "Славкалий"). Что касается проекта по строительству Петриковского ГОКа, там инвестором выступает ОАО "Беларуськалий".

Минприроды постоянно проводит работу по привлечению инвестиций в геологическое изучение наших недр и разработку месторождений полезных ископаемых. В текущем году объявлены конкурсы по выбору инвесторов для заключения с ними концессионных договоров по таким объектам, как Познякевичская нефтеперспективная площадь в Ельском районе Гомельской области и месторождение кварцевых песков Городное (восточная часть) в Столинском районе Брестской области. Надеемся, что интерес к изучению и освоению наших недр со стороны инвесторов будет повышаться.

- Как будет решаться кадровый вопрос в геологоразведочной отрасли?

- Кадры для отрасли готовят наши два ведущих университета - БГУ и Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. Специалистов технического профиля - бурильщиков, помощников машинистов буровой установки - готовит Мозырский государственный профессиональный лицей геологии. В 2019 году мы взяли на работу 16 молодых специалистов, в 2020 году планируется принять 16-20 человек. Наша главная задача - закрепить молодежь на производстве и в научной сфере, дать им необходимые практические навыки, обеспечить социальный пакет.

Планом модернизации предусматривается создание высокопроизводительных рабочих мест и, как следствие, повышение уровня заработной платы, ротация кадров с максимально возможным закреплением на должностях молодых специалистов, увеличение уровня ежегодного повышения квалификации и переподготовки кадров, улучшение социально-бытовых условий персонала, участвующего в производстве полевых геологоразведочных работ.

- Как вы оцениваете потенциал Беларуси по экспорту геологических услуг? В каких странах работают наши геологи?

- Наш флагман нефтедобывающей отрасли РУП "ПО "Белоруснефть" способен решать вопросы любой сложности в любой стране мира. Предприятие оказывало услуги по предоставлению технического персонала, полевого оборудования и проведения сейсморазведочных работ в России, по проведению исследований для восстановления месторождений - нефтяным компаниям Индии, проводило системную работу по наращиванию экспорта услуг в Украину. В настоящее время выполняет работы в Эквадоре. В 2020 году также планирует продолжать выполнение сейсморазведочных работ с обработкой и интерпретацией сейсмических данных для заказчиков в Украине.

С другой стороны, сотрудничество по разведке твердых полезных ископаемых и подземных вод выполняется не в таком объеме, как бы хотелось. В этом году наши геологи работают в ряде стран Африки, но эти работы носят локальный характер. Будем считать, что это наши первые шаги в этом направлении и они станут более быстрыми по завершении модернизации отрасли.

Погода и климат

- Какую работу проводит Белгидромет для повышения точности прогнозов погоды?

- Успешность любой гидрометслужбы зависит от применения современных технологий. Минприроды в этом году завершает реализацию дорожной карты по совершенствованию прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Изложенные в документе подходы были поддержаны главой государства. Комплекс мероприятий включает как технические аспекты (модернизация и расширение сети наблюдений, переоснащение), так и работу с кадрами, потребителями.

Если до 2018 года в Беларуси работала 51 метеостанция, то к концу этого года их число достигнет 67. Принято решение о расширении сети наблюдений в крупных городах страны, и 2019 году в столице дополнительно установили шесть автоматических станций. Возобновлено радиозондирование атмосферы: в Минске в районе Уручья ввели в эксплуатацию комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений. В 2020 году планируется ввод метеорологических радиолокаторов в аэропортах Гродно и Бреста. Сеть радиолокационных наблюдений в стране будет состоять из пяти локаторов, что позволит увеличить заблаговременность и точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных погодных явлениях.

Основная подготовка кадров проводится в БГУ. В 2018 году прошел первый набор в магистратуру. Но в связи с низкой потребностью в синоптиках (два-три специалиста в год) принято решение о подготовке кадров в зарубежных учебных заведениях. Также ежегодно проводится повышение квалификации на базе учебных заведений Росгидромета, Европейского союза и Всемирной метеорологической организации.

- Какие меры планирует принимать Беларусь для борьбы с изменением климата и смягчения его последствий?

- Климат менялся на протяжении всей истории существования Земли под воздействием естественных причин. Но современные изменения по своей интенсивности не имеют себе равных. Если говорить о нашей стране, инструментальные метеонаблюдения здесь проводятся с 1881 года. На протяжении практически 100 лет отмечались естественные колебания климатических параметров, а с конца 1980-х годов начали интенсивно проявляться современные процессы изменения климата, возникновение которых в значительной степени обусловлено антропогенными факторами.

При отсутствии мер по смягчению и предотвращению последствий изменения климата средняя температура воздуха по земному шару к концу столетия повысится более чем на 3 градуса. На данный момент отмечается беспрецедентно высокое содержание парниковых газов в атмосфере, прогнозируется дальнейший рост температуры воздуха, повышение уровня океана, уменьшение площади льдов в полярных регионах и содержания кислорода в океане, увеличение повторяемости засух и экстремальных погодных явлений. Принимая Парижское соглашение, государства договорились до конца столетия удержать повышение температуры в пределах 1,5-2 градуса, сокращая выбросы парниковых газов.

Процессы изменения климата в Беларуси являются частью общемировых тенденций. В связи с этим нужно прилагать усилия по предотвращению и смягчению последствий, принимать меры по адаптации. Белгидромет ведет климатический мониторинг. Ежегодно публикуются обзоры климатических особенностей и опасных гидрометеорологических явлений на территории Беларуси, выходит издание "Климат Беларуси". Кроме того, реализуется программа "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы". По этой программе разработаны рекомендации по адаптации к изменению климата для строительной и энергетической отраслей экономики в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В 2020-2021 годах будут подготовлены рекомендации для транспортной и сельскохозяйственной отраслей, а также разработаны предложения к региональным планам адаптации социально-экономической сферы в каждой области Беларуси.

Радиационный мониторинг

- Приближается запуск Белорусской АЭС. Насколько готова к этому система радиационного мониторинга?

- Следует отметить, что у границ страны на территории сопредельных государств расположено несколько атомных электростанций. Радиационный мониторинг в зонах их влияния проводился и до принятия решения развивать ядерную энергетику в Беларуси. Информация об уровнях мощности дозы гамма-излучения и метеорологических параметрах передается в службу радиационного мониторинга Белгидромета.

В районе размещения Белорусской АЭС была создана автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). Аппаратура системы состоит из 10 автоматических пунктов измерений, которые оснащены датчиками измерения мощности дозы гамма-излучения и спектрометрическими датчиками. Четыре из них дополнительно оснащены датчиками метеопараметров. Кроме того, в районе БелАЭС создана сеть пунктов наблюдений. Она сконфигурирована таким образом, чтобы быть пригодной для использования на всех этапах существования АЭС: при ее нормальной работе, при остановке в связи с реконструкцией, демонтажем или консервацией реакторов, а также при возможной радиационной аварии. Так что, помимо АСКРО, на этой территории проводятся измерения уровней мощности дозы гамма-излучения в ручном режиме, отбор проб атмосферного воздуха, наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод, радиационный мониторинг почв.

Параллельно с наблюдениями на своей сети пунктов Белгидромет проводит радиационный мониторинг в зоне Белорусской АЭС по договорным обязательствам перед генподрядчиком - АО ИК "АСЭ". Ежегодно отбирается порядка 700 проб объектов окружающей среды, в которых определяется фоновое содержание радионуклидов. Каждые полгода подготавливается отчетная документация. После завершения этих работ количество собственных пунктов наблюдений Белгидромета в зоне наблюдения Белорусской АЭС будет увеличено.

- Как белорусы могут узнать актуальные данные о радиационной обстановке?

- Белгидромет постоянно совершенствует способы предоставления информации. Кроме издания ежегодников, бюллетеней и размещения информации в СМИ, широко используются современные технологии и интернет-ресурсы. Например, на сайте rad.org.by можно увидеть оперативные данные о радиационной обстановке, а на сайте nsmos.by - результаты радиационного мониторинга на территории Беларуси по годам. Информация о радиационной обстановке доступна также в мобильном приложении "Погода в кармане".

Охрана природы

- Какие планы у нашей страны по сотрудничеству с зарубежными партнерами и международными организациями в природоохранной сфере?

- Активное взаимодействие в области охраны окружающей среды налажено в СНГ, ЕАЭС, Союзном государстве. Один из ключевых партнеров Беларуси в этой сфере - Европейский союз. Наша страна является участницей 24 международных многосторонних договоров в природоохранной сфере и протоколов к ним. Подписано большое количество двусторонних соглашений и меморандумов, направленных на развитие сотрудничества в области борьбы с изменением климата, рационального использования природных ресурсов, управления трансграничными водоемами. Ежегодно реализуется ряд проектов международной технической помощи в сфере сохранения биоразнообразия, восстановления водно-болотных экосистем, развития электромобильного транспорта и национальной сети зарядных станций, ветроэнергетики, экологического туризма. Только в 2019 году по девяти проектам было привлечено $28,8 млн и 5,4 млн евро.

В текущем году реализуется 11 проектов международной технической помощи. Они направлены на развитие системы мониторинга атмосферного воздуха, управление водными ресурсами, лесными и водно-болотными экосистемами, утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей, развитие ветроэнергетики, зеленого градостроительства, вовлечение общественности в экологический мониторинг.

Нам интересен современный опыт и наилучшие практики в природоохранной сфере, в области обращения с промышленными и бытовыми отходами, повышения энергоэффективности. Не остаются без внимания партнеров и наши собственные наработки в сфере сохранения биоразнообразия, охраны трансграничных водных ресурсов, развития особо охраняемых природных территорий.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-