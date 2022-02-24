Глава Миссии наблюдателей от СНГ встретился с Кочановой

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с главой Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне посчастливилось быть участником Конституционной комиссии и рабочей группы. У нас в Совете Республики было внесено около ста предложений для внесения дополнений и изменений в Конституцию. Ряд из них вошли уже в тот проект, который сейчас вынесен на голосование для всенародного одобрения. Была развернута широкомасштабная работа по обсуждению тех новелл, которые предполагаются в измененном Основном законе нашей страны. Это общественные приемные, диалоговые площадки, встречи в трудовых коллективах. Скажу, что мы у себя тоже открыли общественную приемную по этим вопросам. Люди активно обращались к нам и, знаете, мы отмечали то, что люди действительно заинтересованы. Было серьезное обсуждение, и многие граждане приходили с конкретными предложениями", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Спикер верхней палаты парламента рассказала о том, какие вопросы больше всего волнуют белорусов в проекте Конституции. "Для себя мы выделили три вопроса, которые в большей степени волновали наших граждан. Первый касался брака между мужчиной и женщиной, второй - двух сроков для президента, а третий - здоровья. Эти новеллы широко обсуждались", - обратила внимание она.

Председатель Совета Республики добавила, что буквально вчера побывала на нескольких участках и отметила для себя приятную тенденцию - люди активно идут на досрочное голосование и отдают свой голос.

Ильхом Нематов

"У меня нет никаких сомнений в том, что вы объективно и непредвзято подойдете к своей работе", - сказала Наталья Кочанова. Она также обратилась к Миссии наблюдателей и поблагодарила их за работу в такое важное для Беларуси время.-0-

Фото Максима Гучека