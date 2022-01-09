Глава МНС: аванс за транспортный налог на 1 января внесли 98,5% автовладельцев

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на 1 января, 98,5% автовладельцев внесли аванс за транспортный налог. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщает БЕЛТА.

"По данным на 1 января, 98,5% автовладельцев внесли аванс за транспортный налог. При этом, я бы не стал говорить, что оставшиеся люди - это нарушители. Бывает, что теряются квитанции. Здесь надо провести несколько недель по выборке, анализу и сопоставлению информации. Думаю, что 99% плательщиков исполнили свои налоговые обязательства. На мой взгляд, это в очередной раз подтверждает, что граждане в нашей стране законопослушные", - сказал Сергей Наливайко.-0-