Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus

28 октября в Минске впервые вручили премию Forbes Woman Awards Belarus. В число победительниц вошла Юлия Лешкова, заместитель директора крупнейшего в Беларуси букмекера Parimatch.

В этом году Forbes запустил в Беларуси легендарный проект Forbes Woman Awards. Премия ориентирована на предпринимательниц и топ-менеджеров, которые нашли эффективные и креативные решения для развития своего бизнеса в период пандемии, а также активно участвовали в благотворительных и социальных проектах.

Отбор проходил в два этапа. Сначала был сформирован лонг-лист номинанток премии. Далее их оценивали члены международного жюри, в состав которого вошли Екатерина Солдак (редакционный директор международных изданий Forbes США), Катрина Ильинска (издатель Forbes Балтика).

Проект, представленный в качестве заявки на конкурс, - запуск онлайн-казино Parimatch. Это эффективное решение позволило вывести бизнес на новый уровень, показав выдающиеся результаты в 2020-2021 годах. Кроме того, несмотря на экономический и социальный кризис, связанный с пандемией, компания Parimatch активно занималась благотворительностью в обозначенный период, реализовав несколько масштабных КСО-проектов для системного вклада в устойчивое развитие локальных сообществ.

Победительницы были удостоены специальных призов от партнеров, а также стали героинями специального выпуска Forbes Woman Baltics + Belarus, который впервые выйдет на русском языке в виде каталога номинантов и будет распространяться в четырех странах: Беларуси, Латвии, Литве и Эстонии.

Мероприятия премии не ограничатся лишь ее вручением - на ноябрь запланирован Forbes Women's Summit.

Parimatch Belarus - лауреат многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Мобильное приложение для ставок № 1" ("Номер один", 2021), "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года", 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (Marspo Awards, 2021), "Сезонный маркетинг" и "Партнерство/спонсоринг" (Effie, 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории "Запуск нового продукта или услуги".

Задействуя возможности глобальных и локальных партнерств, Parimatch оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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