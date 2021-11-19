Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова возглавит команду СНГ Parimatch

Юлия Лешкова возглавит хаб СНГ Parimatch, который в связи с выходом Parimatch Россия для самостоятельного развития теперь состоит из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии.

В компании Юлия работает уже почти 10 лет, под ее руководством Беларусь стабильно показывает рост от квартала к кварталу.

Дмитрий Сергеев, возглавлявший СНГ-команду, партнер и акционер региона РФ, продолжит продвигать бренд в России. Помимо РФ, Дмитрий займется реализацией франшизы Parimatch Tech в лицензированных регионах Восточной Европы.

– Это, безусловно, новая интересная задача и серьезный вызов. Моя цель на ближайшее будущее – найти лучший путь для роста и развития регионов в поддержку той стратегии, которую выбрала компания в части глобализации и технологичности, – отметила Юлия Лешкова.

Напомним, в октябре 2021 Юлия Лешкова была удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus, войдя в ТОП 30 успешных предпринимательниц и менеджеров, которые нашли эффективные и креативные решения для развития своего бизнеса в период пандемии.

Во главе с Юлией Лешковой регион СНГ продолжит внедрять самые успешные практики и экспертизу, сохраняя потенциал для дальнейшего роста.

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Parimatch – международный букмекерский холдинг, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках. Боевой дух компании и стремление к развитию Parimatch транслирует через амбассадоров, коллаборации с глобальными спортивными брендами. Parimatch – эксклюзивный беттинг-партнер UFC. В команду чемпионов Parimatch входит суперзвезда ММА Конор Макгрегор, также амбассадором бренда был легендарный король боксерского ринга Майк Тайсон. Партнерами компании также являются сильнейшие футбольные клубы ("Ювентус", "Челси", "Лестер Сити", "Эвертон" и пр.), спортивные федерации. Ответственная игра – один из ключевых приоритетов для бренда.

Parimatch Belarus – лауреат многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Букмекер" и "Онлайн-казино" ("Выбор года", 2021), "Мобильное приложение для ставок № 1" ("Номер один", 2021), "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года", 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (Marspo Awards, 2021), "Сезонный маркетинг" и "Партнерство/спонсоринг" (Effie, 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории "Запуск нового продукта или услуги".

На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя потенциал партнерств, компания оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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