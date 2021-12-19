Глава Римско-католической церкви в Беларуси: слово "Рождество" придумал не человек, его сказал Бог

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слово "Рождество" придумал не человек, его сказал Бог. Об этом напомнил в эфире телеканал ОНТ архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский, комментируя предложение еврокомиссаров в своем корпоративном общении избегать это слово, сообщает БЕЛТА.

"Мы все живем в 21 веке и много раз слышали разные запреты, но слово "Рождество" придумал не человек, его сказал Бог. И тут необходимо задаться вопросом, почему они это слово, это выражение, эту правду, эту радость не принимают в своем сердце? Кто и в какой культуре их воспитывал? Но наши верующие на протяжении столетий много раз слышали, что что-то нельзя, но Бога из сердца не вырвешь, не выкинешь и не снимешь креста со стены нашего дома", - поделился Иосиф Станевский.

Говоря о беженцах, которые до сих пор находятся на белорусско-польской границе, глава Римско-католической церкви в Беларуси отметил, что эти люди просто "идут к своему счастью и благополучию, ищут новый дом". "Мы тоже обратили внимание на эту проблему и просили наших верующих молиться за этих людей. Мы также помогли им, в том числе и продуктами. Но как подсказывает история: одни идут навстречу Богу, другие остаются при своем", - сказал архиепископ митрополит Минско-Могилевский.-0-