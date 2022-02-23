Глава ЦИК: досрочное голосование проходит в штатном режиме

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование проходит в штатном режиме, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. Сегодня он проголосовал досрочно на участке №5 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Голосование идет в штатном режиме, - сказал Игорь Карпенко. - В ЦИК не поступало никаких замечаний. Были обращения, связанные с тем, что граждане зарегистрированы в одном месте, а проголосовать хотят по месту проживания. Мы еще раз напоминаем гражданам: чтобы проголосовать по месту проживания, необходимо предъявить документ, который подтверждает место проживания".

По его словам, участковая комиссия рассматривает каждый конкретный случай и принимает решение. "Причем они должны оперативно принять это решение: включать гражданина дополнительно в список либо не включать. Потому что время идет и надо успеть предоставить возможность гражданину проголосовать", - отметил глава ЦИК.

Досрочное голосование проходит в Беларуси по 26 февраля включительно. Отдать свой голос можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.-0-

Карпенко: попытки срыва референдума деструктивны