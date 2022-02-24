Глава ЦИК: уже начали поступать угрозы в адрес лично меня

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже начали поступать угрозы в адрес лично меня, заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко во время встречи с главой Миссии наблюдателей от СНГ, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко напомнил, что угрозы поступают в адрес членов участковых комиссий. "Уже пошли угрозы в адрес и меня лично, и ЦИК, что "вы готовьтесь, мы вам уголовную ответственность устроим", - сказал он.

Вместе с тем глава ЦИК подчеркнул, что работа выстраивается таким образом, чтобы несмотря ни на что референдум провести в соответствии с действующим законодательством. И первые дни досрочного голосования показали, что граждане позитивно относятся к референдуму, активно голосуют.-0-