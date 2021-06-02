Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор венгерской Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью, заявив, что такие действия сделали авиацию "игрушкой политики", сообщает Reuters.

"Я не думаю, что это правильный ответ, - сказал Йожеф Варади. - Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций".

По словам гендиректора Wizz Air, в ситуации с рейсом Ryanair в Минске не случилось ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. "Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что была хотя бы секунда опасности для кого-либо", - сказал Варади.

"Это политическая мера. Это не мера безопасности", - добавил глава Wizz Air.

Европейские авиакомпании отменили рейсы в Беларусь и обходят ее воздушное пространство, что привело к отмене некоторых рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву, поскольку Россия предупредила о задержках в разрешении на альтернативные маршруты.

По словам генерального директора Wizz Air, запрет на пролет почти не повлиял на Wizz Air, поскольку ее рейсы в Россию, которые могут быть затронуты, в настоящее время в любом случае приостановлены из-за ограничений COVID-19.

Йожеф Варади добавил, что "размытые дипломатические соображения и соображения безопасности" могут подорвать глобальную авиационную отрасль, пытающуюся выжить в пандемии COVID-19.-0-