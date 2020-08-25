Главе РНПЦ "Кардиология" присуждена межгосударственная премия "Звезды Содружества"

25 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Директор Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александр Мрочек удостоен межгосударственной премии "Звезды Содружества". Такое решение принято советом по присуждению премии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Она вручается по трем номинациям: за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, а также гуманитарной деятельности. Премия состоит из денежного вознаграждения в 2 млн российских рублей, диплома, почетного знака лауреата и удостоверения к нему. В каждой из трех номинаций присуждается до трех премий. На соискание награды в этом году претендовали 18 номинантов из девяти стран.

От других стран СНГ лауреатами стали директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханова, музыкальный педагог и дирижер из Армении Светлана Навасардян, художественный руководитель государственного музыкально-драматического театра Талгат Теменов (Казахстан), химик из Кыргызстана Адылбек Молдошев, директор молодежного театра Молдовы "С улицы роз" Юрий Хармелин, российская писательница, автор нашумевшего романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина, писатель из Таджикистана Тимур Зульфикаров и художественный руководитель узбекского ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров.

Премия "Звезды Содружества" впервые была вручена в 2010 году. Тогда в числе ее лауреатов оказался коллектив научных сотрудников Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. В 2011 году премией были отмечены композитор Игорь Лученок и сотрудники Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". В 2012 году лауреатом стал художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко. В 2013-м награду получил писатель Николай Чергинец, в 2014-м - занимавший тогда пост директора - главного редактора издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич и первый заместитель директора этого издательского дома, главный редактор журнала "Неман" Александр Бадак, в 2015-м - артист Ростислав Янковский, в 2016-м - авторский коллектив Центрального ботанического сада Беларуси. В 2019 году лауреатом премии стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В прошлом году награды удостоен коллектив белорусских ученых, авторов разработок в сфере металлургии.

По традиции торжественная церемония награждения лауреатов проходит на Форуме творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состоятся в Узбекистане. "В связи с эпидемиологической обстановкой дата проведения форума и формат вручения премии пока не определены", - добавили в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-