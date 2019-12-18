Главная елка страны стартует 20 декабря

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые театрализованные представления "Волшебная профессия" во Дворце Республики пройдут 20 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На постановку новогодней сказки в пятницу продано 1,5 тыс. билетов. Представления продлятся до 6 января, всего ожидают около 60 тыс. посетителей. В числе приглашенных на мюзикл окажутся также 2,2 тыс. ребят, родители которых по различным причинам не могут купить для них билеты.

В спектакле будут участвовать более 60 героев, они напрямую будут контактировать с гостями праздника. Впервые будет задействован большой светодиодный экран площадью более 100 кв.м. Добрые персонажи расскажут о детстве Деда Мороза и о том, легко ли ему быть волшебником. Режиссер постановки - Александр Вавилов.

Для зрителей организуют восемь интерактивных фотозон, по-особенному сказочно украсят холл.

Говоря о планах некоторых сил провести 20 декабря рядом с Дворцом Республики массовую политическую акцию, заместитель директора Дворца Республики Максим Приходовский отметил, что главное - комфорт и безопасность маленький гостей. "На протяжении многих месяцев мы готовимся и создаем сказку. Это праздник не для взрослых - это праздник для детей. Мне бы хотелось, чтобы все слышали и понимали: перед тем, как что-то сделать негативное или как-то повлиять на праздник, думать надо в первую очередь о детях. Это праздник для них. Расстроить ребенка - это самое страшное, что может быть", - подчеркнул замдиректора.

21 декабря новогодняя музыкальная сказка "Фабрика Деда Мороза, или Как-то раз под Новый год" стартует и в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. Первое представление начнется уже в 10.00, далее праздник пройдет в 12.30, 15.00, 17.30.

Как пояснили в учреждении, билеты на представления первого дня распроданы. Всего реализовано более 26 тыс. билетов. Каждого маленького гостя ожидает сладкий подарок: печенье, вафли и вода. "Мы подготовили веселый праздник у елки. Из новинок этого года - уникальное световое оформление. Остальные новшества гости увидят непосредственно на представлении", - отметили во Дворце культуры профсоюзов. Сказка продлится до 7 января.-0-