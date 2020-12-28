Главная профсоюзная елка пройдет 29 декабря в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная профсоюзная елка пройдет 29 декабря во Дворце культуры профсоюзов в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Благотворительный новогодний праздник ФПБ проведет для детей из социальных приютов и детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также для детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Всех гостей ждет яркое новогоднее представление и подарки. Поздравит ребят с наступающими праздниками председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда", - рассказали в пресс-службе.

Благотворительные профсоюзные новогодние праздники проходят во всех областных центрах. Планируется, что на профсоюзных новогодних елках страны побывают около 3 тыс. детей, праздничные мероприятия будут организованы и на предприятиях. Представители профсоюзных организаций всех уровней во всех регионах страны посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатских учреждений.

Все новогодние мероприятия проходят с соблюдением необходимых мер безопасности, в частности, каждому участнику предлагается индивидуальная медицинская маска и обработка рук дезинфицирующими средствами, рассадка в зале проводится с учетом социальной дистанции.

С момента объявления благотворительной акции "Профсоюзы - детям" (2002 год) порядка 67 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных, малообеспеченных семей из разных уголков Беларуси побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных детских новогодних праздниках. Только в 2019 году сумма оказанной профсоюзами помощи в рамках новогодней благотворительной акции составила около Br1 млн., шефской помощью охвачены 176 детских интернатских учреждений республики.

"Новогодние праздники - лишь часть большой благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Главный смысл этой акции - всегда быть рядом с теми, кому нужна помощь, забота, просто внимание. На протяжении всего года Федерация профсоюзов Беларуси принимает активное участие в жизни подрастающего поколения, чтобы ни один ребенок не остался без заботы и внимания", - добавили в ФПБ.-0-