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27 декабря 2019, 12:04

Главная профсоюзная елка пройдет 30 декабря в Минске

Фото из архива
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная профсоюзная елка пройдет 30 декабря в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Благотворительный новогодний праздник пройдет для детей из социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также для детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Гостей ждут яркое новогоднее представление и подарки. Поздравит ребят с наступающими праздниками председатель ФПБ Михаил Орда.

Новогодние праздники проходят во дворцах культуры профсоюзов всех областных центров, праздничные мероприятия организованы и на предприятиях страны.

На главную профсоюзную елку, к слову, приглашены финалисты специального проекта "Мечты сбываются". Новый масштабный проект ФПБ был частью благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Оргкомитет получил около 400 писем с детскими желаниями со всей страны. В итоге было выбрано семь финалистов - по одному из всех областей Беларуси и столицы. Некоторые желания уже исполнены. Например, 8-летний минчанин Владик, мечтавший поработать в милиции, на полдня стал напарником милиционера. Третьеклассница Вика из Брестской области, написавшая книгу, получила для нее иллюстрации. К детям из Белыничского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (Могилевская область) в преддверии праздников прибыла новогодняя елка.

Оставшиеся мечты победителей проекта профсоюзы продолжат исполнять в январе. Пятилетний Гриша из Гродно попросил у Деда Мороза песочницу для детей с аутизмом, которые занимаются в его детском саду. Ансамбль ложкарей "Задоринка", в котором занимаются воспитанники Сенненской школы-интерната (Витебская область), готовить новогоднее выступление смогут уже с новыми музыкальными инструментами. Заветная мечта 11-летней гомельчанки Полины - станцевать постановку хореографа Ольги Шамровой. Вскоре девочка приступит к репетициям. А Илья из Дзержинска ждет исполнения мечты своего друга Гриши - побывать в ремесленной мастерской. Кроме того, все дети, приславшие письма и видеообращения, получат небольшой сувенир от Федерации профсоюзов. К исполнению многих желаний ребят, не вошедших в семерку финалистов, уже подключились региональные и отраслевые профсоюзы, а также предприятия и организации.

С момента объявления благотворительной акции "Профсоюзы - детям" (2002 год) около 64 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных новогодних праздниках. Только в 2018 году сумма оказанной профсоюзами помощи во время новогодней акции составила более Br1 млн., шефскую помощь получили 180 детских интернатных учреждений страны. Представители профсоюзных организаций всех уровней ежегодно посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных учреждений, по всей стране проводятся праздники с подарками и сюрпризами для детей.-0-

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