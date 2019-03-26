Главный архитектор "Великого камня" о развитии жилого квартала в индустриальном парке

Строительство первого жилого дома на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" началось в конце прошлого года. Сегодня уже практически возведен его каркас, ожидается, что дом сдадут осенью. О планах по дальнейшей застройке жилого комплекса, возможных названиях улиц и белорусской версии Диснейленда, которая может появиться на территории "Великого камня", корреспонденту БЕЛТА рассказал главный архитектор парка Виктор Ивличев.

Говоря о доме, который дал старт строительству всей жилой застройки, архитектор отмечает: "Это очень красивый дом с современной планировкой, высокими потолками (3 м) и просторными кухнями. Поскольку на территории парка еще нет необходимой инфраструктуры, на его первых этажах разместятся аптека, пункт правопорядка, небольшой магазин, медпункт". Дом рассчитан на 156 квартир.

Сегодня рядом с этим домом идет проектирование еще двух, однако это делается на перспективу, ведь пока в парке нет столько работников, чтобы заселить эти дома. "В целом же идут проектные работы на весь жилой район (наши специалисты с китайскими коллегами создали в принципе новую концепцию). Будут и большая школа, и два детских сада, и торговый центр, стадион, и многое другое", - рассказывает Виктор Ивличев. Здесь смогут проживать примерно 6-7 тыс. человек.

Согласно новой концепции все дома планируется возводить из монолита, что дает возможность жильцам делать планировку с учетом своих пожеланий, и не будут выше 5-6 этажей. Еще один момент, на который обращает внимание архитектор, - остекление: "Будут окна в пол, полностью застекленные лоджии". Кроме того, при возведении домов будут использоваться яркие цветовые решения.

"Машин там не будет совсем, зато будут различные игровые площадки для детей, зоны отдыха. Мы стараемся максимально изолировать пешеходов от автомобилей, поэтому машины будут размещаться в подземных паркингах, а сверху будут высажены деревья, кустарники, появятся площадки для отдыха", - отмечает Виктор Ивличев.

Названий улиц у проектируемого жилого комплекса пока нет, только условные обозначения вроде "Вертикальная 5", "Горизонтальная 4". В отличие от уже названных главных проспектов (Минского и Пекинского) разработчики планируют уйти от привязки к географии и сместить акцент к названию парка, в основе которого "камень". В процессе обсуждений выбор пал на драгоценные и полудрагоценные камни. Так появились варианты "Рубиновая", "Янтарная", "Яхонтовая". Все улицы будут иметь такие названия.

Кроме многоквартирных домов, план жилого квартала предполагает строительство коттеджей. "Все это будет вокруг деревни Быкачино, - уточняет главный архитектор. - Этот район должен получиться очень красивым".

Сроки реализации задуманного в том числе будут зависеть от того, как быстро будут появляться промышленные предприятия на территории парка, ведь жилье будет строиться и под их нужды. Сейчас таких предприятий не так много, они небольшие. В частности, это завод "МАЗ-Вейчай" по выпуску дизельных двигателей, скоро планируется запустить производство оптомеханических компонентов, электронных узлов и лазерного оборудования на их базе.

Что касается более отдаленной перспективы, Виктор Ивличев отметил, что в прошлом году был проведен международный конкурс на создание проекта детального планирования 2-го этапа развития парка, финалистами которого стали две компании: голландская Royal Haskoning DHV и американская AECOM. Они предложили необычные архитектурные решения. К примеру, голландская компания сделала функциональное зонирование: специалисты показали, где будет размещаться промышленность, научно-исследовательские институты, жилье. Было представлено их видение относительно развития проспектов, зоны отдыха у Петровичского водохранилища. Кроме того, проектом Royal Haskoning DHV предусмотрено строительство белорусской версии Диснейленда.

Говорить о том, что какой-то из проектов финалистов будет полностью реализован, нельзя, скорее всего, будут использоваться отдельные решения.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

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