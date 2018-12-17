Главный белорусский Дед Мороз приглашает журналистов на встречу в БЕЛТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-центр БЕЛТА 19 декабря в 14.30 станет местом встречи журналистов с главным белорусским Дедом Морозом - хозяином поместья в Беловежской пуще, а также с заместителем генерального директора по туристско-торговому обслуживанию национального парка "Беловежская пуща" Ниной Богуш.

Накануне Нового года и 15-летия со дня открытия поместья белорусского Деда Мороза гости расскажут о праздничной программе и новогодних туристических предложениях национального парка "Беловежская пуща", поделятся планами и ответят на вопросы журналистов. И конечно, не обойдется без сюрпризов.

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