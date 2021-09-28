Главный гериатр Минздрава призвала пожилых людей привиться против COVID-19

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) главный гериатр Министерства здравоохранения Людмила Жилевич призвала пожилых людей привиться против COVID-19. Об этом она заявила на пресс-конференции, приуроченной ко Дню пожилых людей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы еще раз обращаемся ко всем пожилым гражданам: альтернативы вакцинации в отношении инфекции, которая вызывает COVID-19, нет. Вакцинация дает возможность жить. Поэтому мы просим наших пожилых граждан вакцинироваться своевременно, чтобы они могли ощущать все краски жизни", - сказала Людмила Жилевич.

По словам начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяны Федоровой, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией санатории развернули отдельную программу санаторно-курортного лечения для тех, кто перенес пневмонию, ассоциированную с COVID-19. Она предполагает внеочередное санаторно-курортное оздоровление пожилых людей.

"Обратиться за ним можно в представительство Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения не ранее, чем через месяц после выздоровления. Люди направляются в наши санатории без очереди", - заметила начальник главного управления.

Таким правом с июля прошлого года воспользовались уже почти 2 тыс. пожилых людей и инвалидов.-0-