Главный госсанврач Беларуси подтвердил приверженность Минздрава продолжению сотрудничества с ЮНЭЙДС

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, выступая на специальной сессии Программного координационного совета Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), подтвердил приверженность Минздрава продолжению сотрудничества с ЮНЭЙДС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Делегация Беларуси принимала участие в специальной сессии 24-25 марта. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

"В своем выступлении Александр Тарасенко подтвердил приверженность Министерства здравоохранения продолжению сотрудничества с ЮНЭЙДС, поддерживая Объединенную программу ООН в ее роли по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД", - отметили в пресс-службе.

Наряду с этим главный государственный санитарный врач проинформировал о проводимой политике Беларуси по решению проблемы ВИЧ/СПИД, включающей в том числе мероприятия, направленные на профилактику и лечение для ключевых групп населения, а также развитие информационных и организованных условий для преодоления стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ.-0-