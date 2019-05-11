Главными принципами работы журналистов всегда должны оставаться объективность и прозрачность - Леонид Заяц

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во Дворце культуры области Могилева состоялась торжественная церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации, областной типографии, посвященная Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня в век интернета и широкого доступа к информации профессия журналиста особенно важна. Вы не только несете людям новости, но и влияете на формирование общественного мнения. Вам доверяют сотни тысяч жителей Могилевщины, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Поэтому ваша работа требует особой ответственности. Ведь яркое, сильное слово может сплотить людей, пробудить веру в лучшее, но оно же может обладать и разрушительным эффектом. И главными принципами вашей работы всегда должны оставаться объективность и прозрачность".
Губернатор выразил слова искренней признательности всем журналистам, полиграфистам и работникам связи региона за преданность своему призванию, достойное освещение происходящих событий, оказание действенной помощи в решении социально значимых задач. Он тепло поздравил участников мероприятия с профессиональными праздниками, пожелал успехов, вдохновения, воплощения всех творческих замыслов и вручил почетные грамоты и благодарности облисполкома.
Среди награжденных начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Екатерина Музыченко и главный специалист управления Ольга Телепнева, директор Могилевского регионального информационного центра Сергей Войцехович, заместитель редактора отдела корреспондентской сети - руководитель Могилевского корпункта Издательского дома "Беларусь сегодня" Павел Минченко, заведующий отделом предприятия "Информационное агентство "Могилевские ведомости" Михаил Халамов.
Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя за пропаганду деятельности органов внутренних дел области вручил денежную премию заместителю редактора отдела региональной информации по Могилевской области УП "БЕЛТА" Сергею Кулягину. Ведущий фотокорреспондент БЕЛТА по Могилевской области Олег Фойницкий за оказание содействия Департаменту охраны МВД Беларуси в выполнении возложенных на него задач получил благодарность от его начальника Сергея Хоменко.
Журналистов также поздравили председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, председатель областной организации БСЖ Светлана Шутова, руководители управлений облисполкома, представители МЧС и Могилевского областного объединения профсоюзов.
Победителям областного соревнования среди государственных средств массовой информации по итогам 2018 года были вручены дипломы и денежные премии. Так, среди областных и городских газет лучшей признана газета "Могилевская правда", а среди районных - газета "Горецкий вестник".-0-
Фото Олега Фойницкого
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