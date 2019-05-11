Главными принципами работы журналистов всегда должны оставаться объективность и прозрачность - Леонид Заяц

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во Дворце культуры области Могилева состоялась торжественная церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации, областной типографии, посвященная Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в век интернета и широкого доступа к информации профессия журналиста особенно важна. Вы не только несете людям новости, но и влияете на формирование общественного мнения. Вам доверяют сотни тысяч жителей Могилевщины, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Поэтому ваша работа требует особой ответственности. Ведь яркое, сильное слово может сплотить людей, пробудить веру в лучшее, но оно же может обладать и разрушительным эффектом. И главными принципами вашей работы всегда должны оставаться объективность и прозрачность".

Во время поздравления главного редактора учреждения "Редакция районной газеты "Кировец" Натальи Ходаковой

Грамотой облисполкома награждена главный специалист управления Ольга Телепнева

Во время поздравления заведующего корреспондентским бюро (Могилев) главной редакции Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Василия Фаталиева

Во время поздравления ведущего фотокорреспондента унитарного коммунального издательского предприятия "Редакция газеты "Бобруйская жизнь" Александра Анташкевича

Во время поздравления заместителя главного редактора газеты "Вестник Могилева" Юрия Романова

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского областного исполнительного комитет Екатерина Музыченко поздравляет редактора отдела интернет-технологий Могилевского регионального информационного центра Галину Радькову

Губернатор выразил слова искренней признательности всем журналистам, полиграфистам и работникам связи региона за преданность своему призванию, достойное освещение происходящих событий, оказание действенной помощи в решении социально значимых задач. Он тепло поздравил участников мероприятия с профессиональными праздниками, пожелал успехов, вдохновения, воплощения всех творческих замыслов и вручил почетные грамоты и благодарности облисполкома.

Среди награжденных начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Екатерина Музыченко и главный специалист управления Ольга Телепнева, директор Могилевского регионального информационного центра Сергей Войцехович, заместитель редактора отдела корреспондентской сети - руководитель Могилевского корпункта Издательского дома "Беларусь сегодня" Павел Минченко, заведующий отделом предприятия "Информационное агентство "Могилевские ведомости" Михаил Халамов.

Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя за пропаганду деятельности органов внутренних дел Могилевской области вручил денежную премию заместителю редактора отдела региональной информации по Могилевской области УП "БЕЛТА" Сергею Кулягину

Сергей Кулягин

Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя за пропаганду деятельности органов внутренних дел области вручил денежную премию заместителю редактора отдела региональной информации по Могилевской области УП "БЕЛТА" Сергею Кулягину. Ведущий фотокорреспондент БЕЛТА по Могилевской области Олег Фойницкий за оказание содействия Департаменту охраны МВД Беларуси в выполнении возложенных на него задач получил благодарность от его начальника Сергея Хоменко.

Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя за пропаганду деятельности органов внутренних дел Могилевской области поздравляет директора Тэлерадыёкампаниi "Могилев" Татьяну Ларину

Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя за пропаганду деятельности органов внутренних дел Могилевской области поздравляет главного редактора дирекции радио Тэлерадыёкампаниi "Могилев" Нину Михнову

Начальник Могилевского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь полковника милиции Сергей Демидов поздравляет коллектив телеканала "Бобруйск 360" г. Бобруйск

Журналистов также поздравили председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, председатель областной организации БСЖ Светлана Шутова, руководители управлений облисполкома, представители МЧС и Могилевского областного объединения профсоюзов.

Во время поздравления заместителя редактора отдела корреспондентской сети - руководителя Могилевского корпункта Издательского дома "Беларусь сегодня" Павла Минченко

Павел Минченко

Победителям областного соревнования среди государственных средств массовой информации по итогам 2018 года были вручены дипломы и денежные премии. Так, среди областных и городских газет лучшей признана газета "Могилевская правда", а среди районных - газета "Горецкий вестник".-0-

Фото Олега Фойницкого