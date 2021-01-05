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05 января 2021, 07:30

Главврач детской инфекционки: госпитализация детей с COVID-19 часто не связана с поражением легких

Фото из архива
Фото из архива
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети в целом переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые, однако тяжелые пациенты среди них все же есть. В чем заключается сложность детского ковида, рассказала корреспонденту БЕЛТА главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова.

Несмотря на то что больница носит статус городской, здесь и до пандемии концентрировались наиболее сложные пациенты со всей республики. "Что касается ковид-пациентов, я считаю, что мы были готовы к их приему. Дело даже не в стенах, оборудовании или конструкции инфекционной больницы, что также очень важно. Самое главное - подготовленные кадры", - отметила Марина Соколова.

По ее словам, медперсонал быстро адаптировался к новым условиям. "И нам было страшно, сложно, учиться приходилось на ходу, да и сейчас продолжаем изучать проблему, поскольку это непрерывный процесс. Важно то, что коллектив продемонстрировал такие качества, как умение и готовность оперативно принимать решение, меняться, учиться", - считает главврач.

Почти год работы с коронавирусной инфекцией добавил опыта. "Мы отточили определенные навыки, умения. Конечно, появился опыт, есть понимание, ушел первоначальный страх от работы с инфекцией, вместе с тем сложностей также хватает. Вторая волна, однозначно, не легче", - отметила Марина Соколова.

Несмотря на то что в целом дети переносят COVID-19 проще, это не означает, что тяжелых пациентов нет. В инфекционную больницу Минска поступают пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Потребность в госпитализации далеко не всегда связана именно с поражением легких. У детей возможны интоксикация, другие нарушения. "Сложность детского ковида заключается не столько в тяжелых пневмониях, сколько в наличии сопутствующей патологии, которая становится фоном для ковид-инфекции. Дети с тяжелыми пневмониями были, но их удельный вес невысокий", - отметила главврач.

Что касается реанимационной помощи, потребность в ней, как правило, не связана с кислородозависимостью. "Впрочем, кислорода у нас достаточно, кислородные точки у нас есть в каждой палате", - отметила Марина Соколова. Вместе с тем особую обеспокоенность у врачей вызывают сопутствующие онкологические, гематологические, кардиологические заболевания. На базе инфекционной больницы детям с ковидом проводились операции, в том числе в связи с перитонитом, аппендицитом.

Стационарного наблюдения и серьезного лечения требуют пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, который может развиться спустя даже 1-6 недель после перенесенной инфекции. Синдром характеризируется поражением сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и других органов и систем.

Наряду с этим главврач заметила, что у большинства пациентов заболевание заканчивается достаточно благополучно. "У нас были трехдневные, четырехдневные малыши с ковидом. Кстати, переносили болезнь вполне неплохо, некоторые без клинической картины", - добавила она.

Несмотря на эпидемию, в больнице продолжают оказывать медпомощь пациентам и с другими тяжелыми инфекциями, в том числе менингококковой, герпетической, коклюшем.

Медики в этом году как никто другой оказались на острие проблемы, продемонстрировав не только профессиональные, но и личностные качества: неравнодушие, самоотверженность, погружение в проблему. Для медиков минувший год выдался непростым, считает Марина Соколова. "Эпидемия - это испытание, в том числе для коллективов. Я очень благодарна своим коллегам, которые не струсили, не дрогнули и не подвели", - добавила она.

За укрепление идей гуманизма в современном белорусском обществе, самоотверженный труд по оказанию медицинской помощи населению в период эпидемии COVID-19 коллектив Городской детской инфекционной клинической больницы Минска отмечен премией "За духовное возрождение".-0-

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