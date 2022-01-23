Главврач: конституционные изменения позволят и в дальнейшем менять жизнь к лучшему

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конституционные изменения позволят и в дальнейшем менять жизнь страны к лучшему. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева.

В коллективе больницы обсудили изменения и дополнения в Конституцию - Основной закон, на базе которого выстраивается остальное законодательство. "Нам была предоставлена возможность внести свой вклад в обсуждение. В текст новой редакции предложено более ста изменений и дополнений. Каждый мог присоединиться к обсуждению", - сказала Наталья Журавлева.

Главврач подчеркнула, что в новой редакции особое внимание уделяется людям с инвалидностью. В Конституции предлагается закрепить обязательство государства по заботе о людях с ограниченными возможностями, обозначены механизмы поддержки молодежи, молодых и многодетных семей. "Дополняются детали, которые позволят еще больше укрепить нашу страну. Предлагается закрепить обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению своего здоровья. Вместе с тем гражданам гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств, а государство создает условия доступного для граждан медицинского обслуживания. Также в Конституции закрепят сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа", - пояснила она.

"Мы заинтересованы в изменениях, ведь они позволяют и в дальнейшем менять жизнь страны к лучшему. Каждый гражданин должен не только поучаствовать в обсуждении проекта Конституции, но и выразить свое мнение на референдуме", - заключила Наталья Журавлева.-0-