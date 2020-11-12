Главврач: среди сотрудников нет даже разговоров о том, чтобы кому-то отказать в лечении

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди наших сотрудников нет даже разговоров о том, чтобы кому-то отказать в лечении. Об этом сказала газете "СБ. Беларусь сегодня" главный врач 3-й городской клинической больницы Минска Наталья Саевич.

"Честно признаюсь, я Telegram-каналы не читаю. Наша больница сейчас работает на пациентов с коронавирусом: так вот среди сотрудников нет даже разговоров о том, чтобы кому-то отказать в лечении или помощи. Ситуация c COVID-19 напряженная, пациентов много, поэтому если хоть один доктор выйдет из системы, на остальных ляжет огромная нагрузка. К счастью, в клинике этой проблемы нет и, я очень надеюсь, никогда не будет. А людям, которые призывают врачей к противоправным действиям, советую поставить себя на место пациентов, которые лечатся у этих медиков. Кто вам тогда поможет, если доктор прислушается к непонятным призывам и покинет рабочее место? Каждый должен нести ответственность за свои слова - даже за намеки на такие предложения должно быть стыдно", - отметила главврач. -0-