Главврач станции скорой помощи: выезжаем абсолютно на все вызовы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорая помощь выезжает абсолютно на все вызовы, сообщил журналистам главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выезжаем абсолютно ко всем пациентам, которые нас вызывают", - сказал Александр Жинко.

Сейчас круглосуточно по Минску работают 167 бригад. Александр Жинко признал, что есть некоторые задержки, которые связаны с увеличившейся нагрузкой. За 23 ноября, например, поступило около 2,5 тыс. вызовов. Среднесуточная цифра для этого периода года - 1,8-1,9 тыс.

По словам главврача, за время его работы в этой должности были дни, когда нагрузка составляла 2850 вызовов. "Резерв есть, но, надеюсь, он нам не понадобится", - добавил он.

Еще одна особенность нынешнего периода связана с тем, что вызовы теперь длятся дольше. В ряде случаев скорая отвозит пациентов в больницу, после чего необходимо обработка автомобиля, ее должны пройти и сотрудники.

По словам Александра Жинко, болеют 4% сотрудников службы скорой помощи (около 50 человек), но "это абсолютно не критическая цифра". Причем это не только администрация и выездной персонал, но и санитары, уборщики. Во время весеннего пика болели более 110 сотрудников.-0-