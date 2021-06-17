Главврач: в Беларуси на государственном уровне уделяется огромное внимание противостоянию COVID-19

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на государственном уровне огромное внимание уделяется противостоянию коронавирусной инфекции. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА главный врач 5-й городской клинической больницы Михаил Назарчук.

С самого начала эпидемии COVID-19 в нашей стране на самом высоком уровне были приняты должные меры для борьбы с заболеванием, подчеркнул Михаил Назарчук. Как показала практика, эти меры были оправданны и эффективны.

В настоящее время 5-я городская клиническая больница продолжает принимать на лечение ковидных больных. "Весь наш коллектив работает не покладая рук, слаженно и добросовестно. У нас открыт новый современный корпус на 320 коек, где созданы оптимальные условия для пациентов. Новое современное оборудование, хорошие бытовые условия", - рассказал главврач. При этом он обратил внимание, что, помимо пациентов COVID-19, есть много людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Государство направляет огромные средства на здравоохранение, и это очевидно. Сейчас есть запас дорогостоящих лекарств на два месяца вперед, в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, всего хватает", - добавил Михаил Назарчук.

Он подчеркнул, что, несмотря на огромное противостояние извне, попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси и дестабилизации ситуации, на государственном уровне делается все возможное для сохранения стабильности, порядка и медицинского обеспечения населения.-0-