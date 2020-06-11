Главы белорусского и российского генштабов обсудили военное сотрудничество

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александра Вольфовича с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. Беседа прошла по инициативе белорусской стороны, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Стороны обменялись мнениями по оценке военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе. Было подчеркнуто совпадение взглядов на угрозы безопасности субъектам Союзного государства - Республике Беларусь и Российской Федерации", - проинформировали в министерстве.

Главы военных ведомств обсудили также вопросы подготовки к предстоящему Военному комитету ОДКБ и актуальные вопросы военного сотрудничества Беларуси и России. В частности, разговор шел об участии 24 июня белорусского парадного расчета в Параде Победы в Москве, ходе подготовки Армейских международных игр, подготовке к учению с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Кроме того, обсуждалась подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021", участие подразделения Вооруженных Сил Беларуси в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" и реализация плана двустороннего сотрудничества Беларуси и России.

"Стороны дали высокую оценку уровню взаимодействия в военной сфере и наметили направления его дальнейшего развития. Разговор прошел в дружеском ключе и носил конструктивный характер", - отметили в Минобороны.-0-