Главы Генштабов Беларуси и Италии обсудили задачи по поддержанию международного мира и безопасности

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы Генштабов Беларуси и Италии обсудили совместное выполнение задач по поддержанию международного мира и безопасности. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня итальянская военная делегация во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Италии Энзо Веччиарелли посетила Военную академию Беларуси, где ознакомилась со структурой и задачами вуза и IT-ротой. "Состоялся брифинг командования сил специальных операций Вооруженных Сил о миротворческой роте 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, - говорится в сообщении. - Прошли переговоры начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Олега Белоконева с его итальянским коллегой. Ключевой темой переговоров стало совместное выполнение задач по поддержанию международного мира и безопасности".

Также с главой итальянской делегации встретился министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Сейчас основу миротворческого потенциала Вооруженных Сил Беларуси составляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Подразделение комплектуется только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. В настоящий момент в составе Временных сил ООН в Ливане находятся пять белорусских миротворцев. Это один офицер штаба и 4 специалиста военного госпиталя.

Белорусский офицер штаба отвечает за планирование и реализацию мероприятий стратегического диалога с участием представителей стран-доноров и заинтересованных структур миссии. Белорусские медики выполняют задачи в составе военного госпиталя Временных сил, оказывают экстренную и амбулаторную медицинскую помощь личному составу штаба миссии и национальных контингентов Временных сил. Медицинская помощь также оказывается местным жителям.

Как сообщалось, 16 октября было подписано техническое соглашение между Министерством обороны Беларуси и Министерством обороны Италии о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане. Документом предусматривается увеличение белорусского контингента в миссии Временных сил ООН в Ливане.-0-