Главы государств СНГ приняли заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств Содружества Независимых Государств приняли заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Как прокомментировал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, основной посыл заявления - обратить внимание мировой общественности на необходимость объективной и принципиальной оценки преступлений фашистской Германии, совместного противостояния попыткам оправдания и героизации нацистов и их пособников, бережного отношения к памятникам, военным мемориалам и кладбищам воинов, погибших при освобождении стран Европы и Азии. "Хочу особо отметить, что в этом вопросе наши страны выступали и выступают с единых позиций", - сказал он.

Президенты стран Содружества с сожалением констатируют, что в последнее время приходится сталкиваться с попытками беспринципного и конъюнктурного переписывания истории и обеления нацизма. Однако чудовищным преступлениям нацизма нет и не может быть оправдания.

"Необходимо понять, что путь к новому переделу мира начинается именно с ревизии итогов Второй мировой войны, реабилитации нацистских преступников, борьбы с памятниками воинам-освободителям, заигрывания с националистами всех мастей. Не подлежит сомнению тот факт, что именно Советский Союз спас народы Европы от порабощения и уничтожения. Решающий вклад воинов Красной Армии в нашу общую Победу с благодарностью признал тогда мир", - отмечается в заявлении.

Спустя восемь десятилетий с того скорбного дня руководители стран Содружества Независимых Государств призывают в своем заявлении к осмыслению уроков этого трагического периода нашей цивилизации, возрождению подлинного взаимодействия и взаимопонимания между народами, объединения на основе равноправия и общечеловеческих демократических ценностей.

Текст заявления является открытым и предназначен для широкого ознакомления. Он размещен на интернет-ресурсах Исполкома СНГ, государственных органов стран Содружества и в ближайшее время будет распространен в качестве официального документа в Организации Объединенных Наций и других международных структурах.-0-