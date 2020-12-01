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01 декабря 2020, 18:57

Главы МИД ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацизма и распространения идеологии экстремизма

Владимир Макей во время заседания
Владимир Макей во время заседания

1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности считают недопустимыми героизацию нацизма, распространение идеологии ненависти и экстремизма. Об этом говорится в их совместном заявлении по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, принятом сегодня на заседании СМИД ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"В этом году отмечается 75-летие окончания самой кровопролитной в истории человечества войны, которая затронула большую часть населения земного шара, - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте ОДКБ. - Наш священный долг - сохранить память о великом подвиге наших соотечественников, ценой своих жизней и огромных лишений разгромивших врага и освободивших народы европейских и других стран мира от нацистского порабощения".

В заявлении констатируется, что свидетельством признания Победы 1945 года в качестве общей ценности для человечества является принятие 5 ноября 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны", соавторами которой являются страны ОДКБ. Победа во Второй мировой войне имела ключевое значение для современной системы международных отношений, а решения Нюрнбергского трибунала юридически закрепили Победу цивилизованного мира над национал-социализмом.

Главы МИД ОДКБ с сожалением отметили, что в последние годы участились попытки искажения истории и предания забвению уроков той войны. "Полагаем, что мировое сообщество должно всемерно препятствовать любым проявлениям неофашизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, а также радикального национализма", - подчеркивается в документе.

"Решительно осуждаем любые усилия отдельных политических сил по переписыванию истории и искажению итогов Второй мировой войны, - заявили главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ. - Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации".

Министры иностранных дел стран ОДКБ считают неприемлемой целенаправленную войну с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей. "Попытки переписать историю чреваты повторением трагических ошибок прошлого, - предупредили главы МИД. - В этой связи призываем поддержать вносимую ежегодно на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Подчеркиваем необходимость активизации усилий по недопущению преступлений против человечности, распространения идеологии ненависти и экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве, других бесчеловечных деяний. Сохранение для нынешних и будущих поколений исторической правды об освобождении мира от нацистской человеконенавистнической идеологии, поддержание традиций и духа союзнических отношений - наш священный долг перед поколением победителей", - заявили главы МИД ОДКБ.

Во время заседания
Во время заседания

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, на заседании СМИД ОДКБ в формате видеоконференции состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате организации и на международной арене, по сотрудничеству ОДКБ и ООН, в том числе в рамках миротворческой деятельности под эгидой ООН. С видеообращением к участникам СМИД ОДКБ выступил заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Председатель СМИД ОДКБ Сергей Лавров проинформировал коллег об итогах российского председательства в организации в 2019-2020 годах. Министры представили оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ. Одобрен ряд документов и политических заявлений, которые будут представлены на рассмотрение и утверждение главам государств - членов ОДКБ на предстоящей 2 декабря сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в том числе проекты декларации Совета коллективной безопасности и заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.-0-

Макей на заседании СМИД ОДКБ отметил важность совместных усилий в укреплении международной безопасности

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