Главы МИД СНГ приняли обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений ВОВ

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ приняли обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Совета Министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

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