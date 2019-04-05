Главы МИД СНГ приняли обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений ВОВ

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ приняли обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Совета Министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

По словам Сергея Лаврова, был рассмотрен и одобрен проект заявления глав государств СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Документ подтверждает приверженность государств Содружества принципам и нормам международного права, осуждает попытки оправдания нацизма и содержит призыв к возрождению подлинного взаимодействия между странами и народами на основе равноправия и взаимоуважения.

Главы МИД СНГ обсудили также вопросы, связанные с подготовкой к празднованию в странах Содружества 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением совместных мероприятий. В частности, на заседании был представлен образец единой медали к юбилею Победы.

По словам главы МИД России, участники заседания рассмотрели вопросы международной и региональной повестки дня, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ. Были подведены итоги реализации в 2018 году плана многоуровневых межмидовских консультаций стран СНГ, а также утвержден аналогичный план консультаций на текущий год.

Главы МИД СНГ одобрили проект соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, проект соглашения о сотрудничестве в области музейного дела и проект конвенции СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Сергей Лавров отметил, что значительное внимание на заседании было уделено вопросам укрепления внешнеполитической координации государств СНГ. Главы делегаций обсудили ход подготовки программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Ожидается, что данная программа будет подписана на следующем заседании Совета Министров иностранных дел СНГ.

По информации пресс-службы посольства Беларуси в России, на полях заседания СМИД СНГ прошла двусторонняя рабочая встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с его российским коллегой Сергеем Лавровым. -0-