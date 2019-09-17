Главы МИД стран ОДКБ намерены принять заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ согласовал проект заявления министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Принято решение внести заявление на рассмотрение в ходе рабочей встречи министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, которая состоится 27 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН", - отметил пресс-секретарь.

Постсовет ОДКБ согласовал также проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ об исполнении бюджета ОДКБ за 2018 год и о базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов государств - членов организации. Принято решение внести эти проекты на рассмотрение уставных органов ОДКБ.-0-