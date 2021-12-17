Главы СК Беларуси и России подписали программу сотрудничества на 2022-2023 годы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя Следственного комитета Беларуси Дмитрия Горы и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщили БЕЛТА в СК.

Во время мероприятия между главами следственных комитетов России и Беларуси состоялось подписание обновленной Программы сотрудничества в области криминалистического обеспечения и сопровождения предварительного расследования на 2022-2023 годы. Она позволит совершенствовать межведомственное взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности и досудебного производства по уголовным делам, а также обеспечит на системной основе обмен опытом в вопросах внедрения новых криминалистических средств и систем, которые представляют практический интерес как для российских, так и для белорусских следователей и криминалистов.

Александр Бастрыкин на встрече подчеркнул, что отношения следственных комитетов России и Беларуси традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества в области уголовного судопроизводства, в вопросах выработки общих подходов к защите общественных ценностей, а также подготовки кадров и научно-образовательной сферы.

В свою очередь белорусская сторона отметила, что российские криминалисты, которые специализируются на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, уже неоднократно оказывали практическую помощь в следственных действиях.

В ходе переговоров была выражена общая заинтересованность в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью и по другим направлениям взаимодействия.

Во время мероприятия Александр Бастрыкин вручил Дмитрию Горе ведомственную медаль Следственного комитета России "За содействие". В свою очередь председатель Следственного комитета Республики Беларусь поблагодарил за теплый прием и сотрудничество.

По итогам мероприятия стороны отметили, что регулярные рабочие встречи на уровне глав следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь способствуют развитию двусторонних связей по правоохранительной линии, служат интересам развития и укрепления взаимовыгодных отношений в целях создания условий безопасной жизни граждан Союзного государства.-0-