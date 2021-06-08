Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств СНГ (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) приняли Обращение к народам государств - участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Великая Отечественная война, говорится в обращении, стала тяжелейшим испытанием в истории народов многонационального советского государства, трагедией для всего человечества, которая принесла невероятное горе и неисчислимые страдания, искалечила судьбы сразу нескольких поколений. На жестокость и варварство, идеологию расового превосходства, глумление над святыми ценностями сострадания и милосердия, совести и справедливости наши славные предки ответили беспримерным мужеством, жертвенностью, величайшим подъемом духа и патриотизма, солидарностью и братством.

В документе отмечается, что именно народы наших стран внесли решающий вклад в разгром Третьего рейха, поработившего почти всю Европу. Залогом успеха стали нерушимая дружба и высочайший патриотизм.

Главы государств - участников СНГ отметили важность бережного сохранения памяти и знания правды о войне, совместной борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацистского движения. "Мы решительно осуждаем саму мысль предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги", - подчеркивается в документе.

В обращении содержится призыв к странам, где находятся места памяти - захоронения, памятники, знаки и мемориальные объекты - в честь советских воинов, погибших при освобождении их от нацизма, соблюдать международные обязательства по их сохранению и уважительному отношению.

Подтвердив свою приверженность основополагающим принципам и нормам международного права и Устава ООН как одного из выдающихся итогов Победы, главы государств СНГ призвали международное сообщество объединить усилия в деле построения и укрепления мира без войн, конфликтов и насилия во имя благополучия и процветания всех народов и стран.

Решением Совета глав государств СНГ предусматривается, что Беларусь как государство, председательствующее в Содружестве Независимых Государств, распространит текст указанного обращения в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях.-0-