Глаз о журналистах CNN в Минске: такое ощущение, что они представляли себя в неком голливудском фильме

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь МИД Беларуси в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал о нюансах подготовки интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА.

Анатолий Глаз упомянул, что в журналисты CNN утверждали, что с ними в Минске не захотели на улице общаться обычные граждане, списав это на некую атмосферу страха. "Они подходили к нашим гражданам и пытались каждого спрашивать на английском. Такое ощущение, что они думали, что они в неком голливудском фильме", - заметил пресс-секретарь.

Анатолий Глаз обратил внимание, что даже в Нью-Йорке, если бы кто-то пытался говорить с людьми на русском, вряд ли бы даже каждый второй смог что-то ответить.

Тем не менее, пресс-секретарь МИД отметил, что Мэтью Чанс, который брал интервью у Александра Лукашенко, - это очень опытный и заслуженный журналист, профессионал, бывавший в том числе в горячих точках. И требования нынешней западной журналистики заключаются в том числе в том, чтобы интервьюер был "тафгаем" - жестким, крутым парнем. Анатолий Глаз обратил внимание, что даже на самом CNN это интервью назвали боевым, и глава белорусского государства из этой своеобразной схватки вышел безусловным победителем.-0-

Пресс-секретарь МИД: в листе ожидания на интервью Президента порядка десяти зарубежных СМИ