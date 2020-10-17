Глобальная программа Huawei "Семена будущего" впервые пройдет в Беларуси в формате онлайн

В 2020 году участие в отборочном туре приняли студенты восьми белорусских университетов. Отбор участников проходил в несколько этапов, первый из них стартовал еще в сентябре 2019 года. Церемония открытия онлайн-программы состоится 19 октября.

Из-за пандемии COVID-19 работа флагманской программы компании Huawei была временно приостановлена. Однако в июле руководство компании приняло решение о переведении проекта 2020 года в онлайн-формат.

Директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Ван Чэнь отметил: даже несмотря на пандемию, компания продолжит обучать специалистов в сфере ИКТ. Чтобы как можно больше студентов получили возможность войти в программу "Seeds for the Future", число участников в 2020 году было расширено до 30 человек.

Программа Huawei "Seeds for the Future" – это отличная возможность для белорусских студентов приобрести новый опыт. Например, Тынкович Тимофей, в 2019 году обучаясь на 4-м курсе в БГУИР, прошел все этапы, попал в тройку лучших студентов и отправился на стажировку в Китай. "Я посетил множество достопримечательностей, глубже узнал культуру и даже успел подучить китайский язык. Я благодарен за этот опыт. Сегодня я инженер в Huawei в отделе по работе с корпоративными клиентами".

Участники программы, как и в прошлые годы, получат возможность узнать больше о Huawei, наберутся опыта у экспертов в своем деле, познакомятся поближе с китайской технологической экосистемой и культурой. Единственная разница – в целях безопасности все будет проходить исключительно в формате онлайн.

"Узнавать что-то новое, изучать принцип работы того или иного устройства – это то, что всегда будет интересовать меня. Стажировка по программе "Seeds for the Future" предоставила мне возможность увидеть другие страны, понять их традиции, завести новых друзей, с которыми у меня оказались схожие интересы. Это отличный стимул к дальнейшим действиям. И поэтому, когда появилась возможность пройти собеседование и работать в ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", я постаралась не упустить этот шанс", – поделилась своим впечатлением Комарова Даша, участница программ 2018-го и 2019 годов, в настоящем сотрудница Huawei.

Курс обучения представляет из себя 5-дневную онлайн-программу, которая включает ИКТ курсы, такие как основы 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект, HMS, продвинутый технический курс. Также у студентов есть возможность изучить более подробно кибербезопасность, устройство "умного дома", основы цифровой экономики; освоить курсы лидерства, поучаствовать в прямых трансляциях с известными экспертами в отрасли, освежить знания в области китайской культуры.

"Важно, чтобы наши студенты имели возможность видеть что-то передовое. Я за то, чтобы образование мобильно изменялось, особенно это касается программ по айтишным специальностям", – неоднократно подчеркивал министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

Программа компании Huawei "Семена будущего" получила широкую поддержку со стороны белорусского правительства, университетов и партнеров из разных сфер. Huawei работает в Беларуси уже более 19 лет и принимает активное участие в строительстве IT-будущего страны.

Со дня своего основания Huawei все время стремилась к донесению цифровых технологий каждому человеку, в каждый дом и каждую организацию. На сегодняшний день Huawei развернула около 1500 сетей более чем в 170 странах, поставляет "умные устройства" более чем 600 000 000 потребителей. В целом компания обслуживает сейчас более трех миллиардов человек по всей планете. На основе самых современных технологий Huawei совместно со своими партнерами и клиентами создает новые ценности для современного общества. В рамках многочисленных совместных программ дистанционные лаборатории, тренинг-центры и инновационные фонды Huawei приносят постоянную пользу более чем 2 600 000 разработчикам в разных странах.

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