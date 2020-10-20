Глобальная программа Huawei "Семена будущего" впервые пройдет в Беларуси в формате онлайн

Глобальный проект Seeds for the Future проходит в Беларуси уже в шестой раз, и в этом году участие в отборочном туре приняли студенты восьми белорусских университетов.

Seeds for the Future была основана в 2008 году. Программа Huawei направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний.

В число участников попадают лучшие представители более 500 ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями. За все время действия Seeds for the Future программу прошли более 30 000 человек из 126 стран мира.

Компания Huawei организовывает очень значимый социальный проект. Сегодня в программе участвует 8 университетов: БГУ, БГУИР, БГАС, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГУ им. Янки Купала, МГУ им. Кулешова, ВГТУ и ПГУ, но существует большой потенциал для расширения вузами данного перечня. Многие выпускники перечисленных учебных заведений работают в белорусском офисе компании Huawei. Это означает, что в будущем межкультурные взаимоотношения и сотрудничество будут лишь развиваться.

С приветственным словом на церемонии открытия выступил директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь. Он отметил, что за 20 лет сотрудничества с Беларусью компания Huawei всегда стремилась предоставлять правительству и предприятиям, операторам связи и многочисленным потребителям самые качественные и надежные продукты, решения и услуги.

Директор "Бел Хуавей Технолоджис" Ван Чэнь

"Мы всегда уделяли особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. Проект "Семена будущего" является флагманом мировой деятельности по корпоративной социальной ответственности Huawei, в него компания вкладывает больше всего средств и в дальнейшем будет продолжать инвестировать", – подчеркнул Ван Чэнь.

Каждый год лучшие молодые специалисты из разных университетов Беларуси отправляются в Китай на стажировку, которая включает в себя обучение и посещение достопримечательностей. Участники программы узнают больше о Huawei, учатся у лучших экспертов, открывают для себя китайскую технологическую экосистему и культуру. На базе инновационного центра Huawei они знакомятся с новейшими ИКТ-технологиями, лично участвуют в опытах и экспериментах на оборудовании, получают знания о передовых технологиях в отрасли. В этом году пандемия нарушила планы, однако проект продолжает работать в онлайн-формате.

На церемонии открытия программы также присутствовал первый заместитель Министра связи и информатизации Павел Ткач. Он отметил, что образовательная программа компании Huawei является наглядным примером успешных белорусско-китайских отношений "За годы реализации компанией Huawei проекта 55 студентов белорусских вузов смогли углубить свои знания в области ИКТ. Отмечу, что я тоже участвовал в этой программе и получил очень важные знания и самые приятные воспоминания".

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович подчеркнул, что программа "Семена будущего" важна для наших университетов и студентов, поскольку позволяет получать будущим специалистам необходимые практические знания в области информационно-коммуникационных технологий.

Видеообращение для участников мероприятия записал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.

"Студенты нашего вуза являются активными участниками программы Huawei – Seeds for the Future. Состязание позволяет познакомиться не только с передовым опытом, но и повысить свой профессиональный уровень в области телекоммуникационных и компьютерных технологий, – подчеркнул Андрей Король. – У студентов есть возможность узнать также и специфику работы в крупной международной корпорации. Наши ребята ежегодно входят в число призеров данного проекта, и около 10 студентов в настоящий момент проходят стажировку в головном офисе компании в городе Шэньчжэне, а также практикуются в Минске на базе компании "Бел Хуавэй Технолоджис".

Курс обучения этого года представляет из себя 5-дневную онлайн-программу, которая включает ИКТ-курсы, такие как основы 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект, HMS, продвинутый технический курс. Также у студентов есть возможность изучить более подробно кибербезопасность, устройство умного дома, основы цифровой экономики; освоить курсы лидерства, поучаствовать в прямых трансляциях с известными экспертами в отрасли, освежить знания в области китайской культуры.

После окончания программы "Семена будущего" участники получат сертификат об окончании курсов. Однако для этого им нужно выполнить несколько критериев: посетить все прямые трансляции и пройти все обязательные курсы, а также один курс по выбору. Штаб-квартира будет ежедневно следить за статусом обучения участников и делиться результатами с куратором программы с белорусской стороны.

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