Глобальный форум ректоров объединил руководителей более 110 вузов мира

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор БГУ Андрей Король участвует в Глобальном форуме ректоров университетов "Инновации для будущего: стратегия и новая миссия университетов". Масштабное мероприятие проходит с 19 апреля в очно-дистанционном формате и приурочено к 110-летию Университета Цинхуа (Китай). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Основные направления форума - обсуждение особенностей и перспектив развития университетов в XXI веке, изучение их потенциала. Мероприятие собрало руководителей более 110 вузов Беларуси, Бельгии, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Китая, Нидерландов, Португалии, России, Сингапура, США, Швеции и других стран.

В секции "Переосмысление будущего и новая миссия онлайн-образования" ректор БГУ Андрей Король онлайн представил доклад на тему "Дистанция в образовании: близко или далеко?".

Программа форума включает также диалоговые площадки о деятельности университетов как культурных пространств, вкладе руководителей вузов в работу учреждений высшего образования.

Кроме того, Андрей Король 24 апреля примет участие в пленарном заседании Глобального форума. Здесь с докладами выступят ректор Университета Цинхуа Цю Йонг, постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи, а также ректоры Чикагского, Токийского, Болонского университетов, Гонконгского университета науки и технологии, Австралийского национального университета, Национального университета Сингапура, Университета Найроби, Мюнхенского технического университета, Папского Католического университета Чили и Йельского университета.

Завершится мероприятие 25 апреля.

Университет Цинхуа основан в 1911 году. Является крупнейшим и одним из самых престижных высших учебных заведений в Китае. Расположен в студенческом районе Хайдянь Пекина. Современное название получил в 1914 году. Сегодня в Цинхуа учатся около 53 тыс. студентов, из них более 3,2 тыс. - иностранцы. Образовательный процесс обеспечивают более 3,6 тыс. преподавателей. В структуру университета входят 21 институт и 59 факультетов. Согласно рейтингу QS, Университет Цинхуа расположен на 15-м месте в мире. Вуз регулярно лидирует в Национальном рейтинге университетов КНР.-0-