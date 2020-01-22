Глубокский и Ушачский районы предлагают совместные проекты мемориалу истории холокоста в Израиле

22 января, Минск /Корр.БЕЛТА/ Глубокский и Ушачский районы Витебской области предлагают совместные проекты мемориальному комплексу истории холокоста "Яд Вашем" в Израиле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Сегодня мемориал посетил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который находится с визитом в Израиле. Спикер рассказал, что Глубокский и Ушачский районы Витебской области заинтересованы в реализации ряда совместных с "Яд Вашем" проектов. "Они предполагают проведение исследований, создание музейных экспозиций, проведение выставочных мероприятий, тематических семинаров и конференций. Предлагается также организовывать образовательные поездки для школьников по местам памяти жертв холокоста и боевой славы партизанских отрядов, в составе которых в годы войны на территории названных районов сражались евреи", - пояснили в пресс-службе.

Подчеркнув важность развития взаимодействия по сохранению исторической памяти на региональном уровне, председатель Палаты представителей пригласил руководство "Яд Вашем" принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв гетто, уничтоженного фашистами в 1943 году. Он пройдут в августе этого года в Глубоком.

Владимир Андрейченко передал в музей мемориала копии документальных материалов о сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечественной войны депутатах Верховного Совета Белорусской ССР первого созыва Борисе Хононовиче Перочинском и Фоме Иосифовиче Ласко, а также провел беседу с директором архива мемориала Хаимом Гертнером. Было отмечено, что за проявленный героизм около 700 белорусов, спасавших евреев в годы фашистской оккупации, были удостоены звания "Праведник народов мира"

"Вы делаете очень нужную не только для Израиля и Беларуси, но и для всего мира работу", - подчеркнул председатель Палаты представителей, обращаясь к Хаиму Гертнеру. Он также обратил внимание на важность укрепления сотрудничества в сохранении памяти о трагических страницах истории и проинформировал о готовности Национального архива Беларуси активно работать в этом направлении.

По завершении встречи Владимир Андрейченко оставил запись в Книге почетных гостей Мемориального комплекса "Яд Вашем". Спикер отметил, что в Беларуси, как и в Израиле, помнят о евреях, погибших в страшные годы Холокоста и Второй мировой войны. "Пусть наши совместные усилия по сохранению памяти об этих трагедиях станут гарантом того, что столь чудовищные злодеяния больше никогда не повторятся", — пожелал председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко находится в Иерусалиме по поручению главы государства для участия в мероприятиях Международного форума лидеров. Он посвящен Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима.-0-