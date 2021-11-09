Глушится связь, на камеры направляются лазеры: Кривошеев рассказал, как Польша мешает работе СМИ на границе

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Политический обозреватель Белтелерадиокомпании, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал, как польская сторона мешает средствам массовой информации освещать ситуацию с мигрантами, находящимися на белорусско-польской границе. Соответствующие факты он привел сегодня во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции", передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кривошеев напомнил, что сейчас журналисты, в том числе белорусские и российские, находятся на границе, освещая миграционный кризис. "Страны, из которых бегут эти несчастные люди, были разрушены не Беларусью и Россией, напротив, Россия прилагала титанические усилия, чтобы нормализовать ситуацию хотя бы в Сирии, в зоне своей ответственности", - подчеркнул он.

"Что делает Польша? Она категорически препятствует работе польских, евросоюзовских, американских, белорусских и российских журналистов на своей территории. Сегодня ночью, вчера вечером и сегодня днем всячески противодействует работе журналистов, чтобы они смогли объективно показать то, что происходит на границе. Глушится связь, в сторону наших камер направляются лазерные и световые установки для того, чтобы помешать видеосъемке", - рассказал руководитель Белорусского союза журналистов.

Он напомнил, что на польской территории введен режим чрезвычайного положения. "То есть прекращен любой доступ журналистов в эту 70-километровую зону. Были случаи задержания наших коллег-журналистов, в том числе из именитых европейских медиа-империй", - отметил Андрей Кривошеев.

Экспертная сессия "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции" была организована Ассоциацией внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко. Мероприятие прошло в комбинированном формате - на площадке Института Европы Российской академии наук и в режиме видео-конференц-связи. В ней приняли участие представители органов госуправления Беларуси, России и Союзного государства, эксперты двух стран. Они обсудили три блока вопросов: итоги 2021 года в российско-белорусских отношениях, первостепенные задачи реализации союзных программ и интеграция за рамками союзных программ: что необходимо сделать в ближайшие 2-3 года.-0-