"Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры

Картины Поля Гогена особенные. Пусть искусствоведы определяют, был художник чистым импрессионистом или его полотна - образцы постимпрессионизма, для нас они в любом случае наполнены светом и чувствами. Именно таким - светлым, радостным и просто красивым получился дом "Гоген", который носит имя великого французского живописца, в столичном комплексе "Маяк Минска".

С восторгом смотрят на здание "Гоген" обычные минчане, прогуливающиеся вдоль комплекса "Маяк Минска". А только представьте чувства тех людей, которым посчастливилось приобрести здесь квартиру! Все минувшую неделю к этому дому шли будущие жильцы - их пригласили на осмотр своих квартир!

Никаких громких празднований и большого скопления людей! Застройщик составил график и пригласил владельцев квартир к определенному времени - возьмите ключи, посмотрите свои квартиры. А заодно и подарки приготовил: для всех, кто строит собственное жилье, момент, когда ты впервые входишь в готовое помещение - настоящий праздник!

Ключи за неделю были вручены 110 покупателям. И хорошее настроение для них гарантировали не только подарки от застройщика и радость от того, что можно войти в собственную квартиру, но и скорость строительства. Так же, как соседний "Рафаэль", дом "Гоген" сдан в эксплуатацию на полгода ранее установленных сроков!

И это принципиальная позиция застройщика. На всех своих объектах компания ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и приглашает новые подрядные организации. Всем подразделениям ставится задача быстрее вводить здания в строй!

Что ж, в комплексе "Маяк Минска" объектов на стадии строительства практически не осталось - "Рафаэль" был сдан на минувшей неделе, теперь пришел черед и "Гогена".

Готовый дом - отличная новость для всех, кто хотел бы приобрести квартиру в комплексе "Маяк Минска". Вот только стоит поторопиться - в домах "Гоген" и "Рафаэль" осталось всего несколько десятков свободных квартир, и шансов приобрести новое жилье непосредственно у застройщика в этом комплексе все меньше!

Дома "Гоген" и "Рафаэль" - здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом

"Гоген" и его брат-близнец "Рафаэль" - здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове, будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы - вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры - свободной планировки. В доме "Рафаэль" - свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме "Гоген" - от 47 до 77 "квадратов". На выбор покупателей - "евродвушки" и "трешки", а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые - полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка - со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна

Дизайнерское лобби - светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же - специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка - до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Удобно и автомобилистам - для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу - у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу - у Национальной библиотеки

И вся эта роскошь - в совершенстве антуража практически завершенного комплекса "Маяк Минска"!

Этот престижный комплекс - первый в Минске, который возводился по принципу "город в городе", подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска" построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной - его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс "Маяк Минска"

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", здесь же - многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы - предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения - самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей - красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Здесь же расположен мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения - для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center. И великолепная "проходимость", как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ Dana Mall - это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр Dana Center

Решиться на покупку квартиры в домах "Рафаэль" и "Гоген" - проще, чем кажется! Ведь способы покупки и финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

На своем сайте застройщик открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Он интуитивно понятен и прост и потребует для покупки всего четыре шага: выбор - консультация - подготовка документов - подписание договора! Не нужно даже приезжать в отдел продаж - курьер доставит на подпись все документы по указанному адресу. Сервис невероятно удобен тем, кто живет не в Минске, у кого мало времени или кто не желает в данный момент посещать публичные места.

Но сервис еще и невероятно выгоден! Ведь он позволяет сэкономить существенные суммы при покупке квартир в онлайне!

При бронировании и покупке онлайн вы сможете сэкономить от стоимости жилья:

- на квартире до 40 м2 - 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 - 7 000 рублей;

- более 55 м2 - 10 000 рублей.

Таким образом, сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит в зависимости от выбранного метража квартиры бонус от застройщика - минус от 4 до 10 тысяч рублей стоимости квартиры!

К каждому клиенту у застройщика - индивидуальный подход. В компании убеждены, что семьи с постоянным доходом должны иметь возможность приобрести собственное жилье. Здесь подчеркивают, что огромные суммы, которые инвестируются в строительство - это не просто вложения в здания, а в людей, в их счастливую жизнь, в то, что на языке социологов называется человеческим и семейным капиталом. Согласитесь, подход, достойный уважения!

Инвестиции помогли застройщику год назад ввести и сохранить столь популярный финансовый инструмент покупки квартир, как длительная рассрочка. В комплексе "Маяк Минска" она - до 5 лет, это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки!

В апреле он стал еще более выгодным - застройщик объявил акцию "Платежные каникулы"! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. "Платежные каникулы" - это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Рассрочка - оплата квартиры без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса - от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности - выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика - индивидуальный подход.

Есть возможность приобрести квартиру и в кредит.

Партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.

Интересна "быстрая" кредитная программа от Приорбанка - рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by. Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования и сэкономьте от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Можно встретиться и с менеджерами лично.

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В столице офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Гоген" - красивый штрих в радостном восприятии жизни!

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