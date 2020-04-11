"Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 11 апреля 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:59 В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 159 тыс. человек В мире
11:35 В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом Общество
11:28 В марте больше всего подорожали лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и бананы Экономика
11:21 Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли в Толочинском районе Происшествия
11:11 Лидер футбольного чемпионата "Энергетик-БГУ" сыграет в гостях у "Торпедо-БелАЗа" Спорт
11:04 Два брата погибли при пожаре частного дома в Глусском районе Происшествия
10:53 БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!" Общество
10:33 Двое детей пострадали при столкновении легковушек в Бресте Происшествия
10:18 В США от коронавируса за сутки умерли 2,1 тыс. человек В мире
10:08 ФОТОФАКТ: Более сотни деревьев высадили во время экологической акции в Витебске Регионы
09:58 В Лунинце при тушении пожара в квартире обнаружили труп мужчины Происшествия
09:41 Мингорисполком и облисполкомы проводят сегодня прямые телефонные линии Общество
09:26 Около сотни снарядов нашли в Витебском районе Происшествия
09:05 "Садиться за роспись надо только со светлыми мыслями": репортаж из музея пасхальной писанки Культура
09:01 Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью Президент
09:00 Картина дня: стимулирование потребления электроэнергии, марафон #СпасибоМедикам и продление каникул Общество
09:00 "Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры Общество
00:57 Число безработных в Украине за две недели выросло на 50 тыс. человек В мире
00:23 В Мексике курортные города блокируют дороги, чтобы не допустить распространения коронавируса В мире
10.04.20
10.04.20 23:58 Турция 11 апреля вводит комендантский час в 31 провинции В мире
10.04.20 23:23 Страны G20 не согласовали сокращение добычи нефти В мире
10.04.20 22:58 Смертность от COVID-19 в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний В мире
10.04.20 22:36 В Толочинском районе разыскивается 14-летняя школьница Происшествия
10.04.20 22:28 Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов Общество
10.04.20 22:19 В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции Общество
10.04.20 22:11 Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом Общество
10.04.20 21:54 Число смертей от коронавируса в мире превысило 100 тыс. В мире
10.04.20 21:34 Италия намерена постепенно возобновлять производство после 3 мая В мире
10.04.20 21:30 Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку Экономика
10.04.20 21:12 ВОЗ сообщила о первом с февраля случае лихорадки Эбола в ДР Конго В мире
Все новости
Все новости
Общество
11 апреля 2020, 09:00

"Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры

Картины Поля Гогена особенные. Пусть искусствоведы определяют, был художник чистым импрессионистом или его полотна - образцы постимпрессионизма, для нас они в любом случае наполнены светом и чувствами. Именно таким - светлым, радостным и просто красивым получился дом "Гоген", который носит имя великого французского живописца, в столичном комплексе "Маяк Минска".

С восторгом смотрят на здание "Гоген" обычные минчане, прогуливающиеся вдоль комплекса "Маяк Минска". А только представьте чувства тех людей, которым посчастливилось приобрести здесь квартиру! Все минувшую неделю к этому дому шли будущие жильцы - их пригласили на осмотр своих квартир!

Никаких громких празднований и большого скопления людей! Застройщик составил график и пригласил владельцев квартир к определенному времени - возьмите ключи, посмотрите свои квартиры. А заодно и подарки приготовил: для всех, кто строит собственное жилье, момент, когда ты впервые входишь в готовое помещение - настоящий праздник!

Ключи за неделю были вручены 110 покупателям. И хорошее настроение для них гарантировали не только подарки от застройщика и радость от того, что можно войти в собственную квартиру, но и скорость строительства. Так же, как соседний "Рафаэль", дом "Гоген" сдан в эксплуатацию на полгода ранее установленных сроков!

И это принципиальная позиция застройщика. На всех своих объектах компания ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и приглашает новые подрядные организации. Всем подразделениям ставится задача быстрее вводить здания в строй!

Что ж, в комплексе "Маяк Минска" объектов на стадии строительства практически не осталось - "Рафаэль" был сдан на минувшей неделе, теперь пришел черед и "Гогена".

Готовый дом - отличная новость для всех, кто хотел бы приобрести квартиру в комплексе "Маяк Минска". Вот только стоит поторопиться - в домах "Гоген" и "Рафаэль" осталось всего несколько десятков свободных квартир, и шансов приобрести новое жилье непосредственно у застройщика в этом комплексе все меньше!

Дома "Гоген" и "Рафаэль" - здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом
Дома "Гоген" и "Рафаэль" - здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом

"Гоген" и его брат-близнец "Рафаэль" - здания высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове, будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы - вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры - свободной планировки. В доме "Рафаэль" - свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме "Гоген" - от 47 до 77 "квадратов". На выбор покупателей - "евродвушки" и "трешки", а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые - полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка - со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна
Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна

Дизайнерское лобби - светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же - специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом
Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS
Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка - до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"
Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Удобно и автомобилистам - для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу - у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу - у Национальной библиотеки
Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу - у Национальной библиотеки

И вся эта роскошь - в совершенстве антуража практически завершенного комплекса "Маяк Минска"!

Этот престижный комплекс - первый в Минске, который возводился по принципу "город в городе", подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска" построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной - его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", здесь же - многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы - предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения - самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей - красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Здесь же расположен мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения - для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center. И великолепная "проходимость", как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ Dana Mall - это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Решиться на покупку квартиры в домах "Рафаэль" и "Гоген" - проще, чем кажется! Ведь способы покупки и финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

На своем сайте застройщик открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Он интуитивно понятен и прост и потребует для покупки всего четыре шага: выбор - консультация - подготовка документов - подписание договора! Не нужно даже приезжать в отдел продаж - курьер доставит на подпись все документы по указанному адресу. Сервис невероятно удобен тем, кто живет не в Минске, у кого мало времени или кто не желает в данный момент посещать публичные места.

Но сервис еще и невероятно выгоден! Ведь он позволяет сэкономить существенные суммы при покупке квартир в онлайне!

При бронировании и покупке онлайн вы сможете сэкономить от стоимости жилья:

- на квартире до 40 м2 - 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 - 7 000 рублей;

- более 55 м2 - 10 000 рублей.

Таким образом, сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит в зависимости от выбранного метража квартиры бонус от застройщика - минус от 4 до 10 тысяч рублей стоимости квартиры!

К каждому клиенту у застройщика - индивидуальный подход. В компании убеждены, что семьи с постоянным доходом должны иметь возможность приобрести собственное жилье. Здесь подчеркивают, что огромные суммы, которые инвестируются в строительство - это не просто вложения в здания, а в людей, в их счастливую жизнь, в то, что на языке социологов называется человеческим и семейным капиталом. Согласитесь, подход, достойный уважения!

Инвестиции помогли застройщику год назад ввести и сохранить столь популярный финансовый инструмент покупки квартир, как длительная рассрочка. В комплексе "Маяк Минска" она - до 5 лет, это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки!

В апреле он стал еще более выгодным - застройщик объявил акцию "Платежные каникулы"! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. "Платежные каникулы" - это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Рассрочка - оплата квартиры без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса - от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности - выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика - индивидуальный подход.

Есть возможность приобрести квартиру и в кредит.

Партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.

Интересна "быстрая" кредитная программа от Приорбанка - рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by. Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования и сэкономьте от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Можно встретиться и с менеджерами лично.

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В столице офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Гоген" - красивый штрих в радостном восприятии жизни!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость
Новости рубрики Общество
Фото из архива В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом
БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!"
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проводят сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: стимулирование потребления электроэнергии, марафон #СпасибоМедикам и продление каникул
Фото из Telegram-канала Минздрава Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов
Фото из архива В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции
Главное
Фото из архива В Беларуси снова продлевают весенние школьные каникулы
Румас предлагает нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС
В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом
"Гоген": ключи для новоселов! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры
Топ-новости
Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом
Кочанова проводит прямую телефонную линию
Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице
ФОТОФАКТ: Более сотни деревьев высадили во время экологической акции в Витебске
"Садиться за роспись надо только со светлыми мыслями": репортаж из музея пасхальной писанки
Учебный год продлевать не планируется - Минобразования
Правительство США выделило Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом
В Минске начались основные работы на строительной площадке Международного финансового центра
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку
Эксперты ВОЗ посетили три медучреждения Витебска
Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции
Ректор БГУ рекомендовал студентам не выезжать за пределы Минска
Более точные и долгосрочные прогнозы погоды - к чему стремится Белгидромет
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
"Белнефтехим" в апреле ожидает поставки азербайджанской и норвежской нефти
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.