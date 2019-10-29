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Общество
29 октября 2019, 08:52

"Гоген": последний шанс купить квартиру в комплексе, изменившем облик столицы

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой практически завершен. Но для тех, кто хотел бы жить в этом комплексе, есть хорошая новость - здесь начались продажи в одном из последних домов комплекса - "Гоген". И это шанс для тех, кто мечтал бы приобрести квартиру в комплексе, изменившем облик города.

В это трудно поверить, но еще 10 лет назад район станции метро "Восток" в Минске выглядел совсем иначе. Из местных достопримечательностей старожилы припомнят разве что салон "Счастье" для новобрачных, где по талонам во врем перестройки можно было нарваться на чешскую обувь, да мозаики на стенах девятиэтажек у парадного въезда в Минск.

Раньше район станции метро "Восток" в Минске выглядел совсем иначе
Раньше район станции метро "Восток" в Минске выглядел совсем иначе

Перемены пришли в самом конце 80-х, когда сюда решено было перенести главную библиотеку страны. Стройка не была легкой, но к 2008-му году напротив микрорайона старой застройки по ту сторону проспекта уже высилось новое здание Национальной библиотеки. Однако прилегающая территория пустовала. Кто-то сейчас с ностальгией говорит о яблоневом саде на этом месте, но это преувеличение – несколько чахлых деревьев на сад явно не тянули. Площадка в красивом и стратегически выгодном месте была, по сути, обыкновенным пустырем. И явно не походила на достойное обрамление алмаза Национальной библиотеки.

Так раньше выглядела территория, прилегающая к Национальной библиотеке
Так раньше выглядела территория, прилегающая к Национальной библиотеке

Проект застройки участка был утвержден в 2008 году, а в конце 2009 года строительство началось. Прошло всего десять лет – и теперь возведение многофункционального комплекса "Маяк Минска" вышло на финишную прямую. И полностью преобразило этот район белорусской столицы, придав ему черты современного и динамичного города.

Вид на комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки
Вид на комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки

Почему комплекс "Маяк Минска" стал для столицы знаковым?

Директор компании "Вива Консалт" и член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Республики Беларусь Юрий Жарков считает, что Национальная библиотека осталась доминантой района, поскольку при возведении "Маяка Минска" был соблюден требуемый отступ от границ "алмаза", но в целом этот уголок столицы получил новый импульс развития.

Директор компании "Вива Консалт" Юрий Жарков
Директор компании "Вива Консалт" Юрий Жарков

– Очевидно, что комплекс удовлетворил стремление довольно большого числа желающих жить не просто в Минске, а в хорошем месте столицы. Для большинства покупателей данный квартал является брендом и комфортным районом для жизни. Они долго не ищут какие-то особые предложения, а обращают внимание сразу на "Маяк Минска": это современный квартал в хорошем месте, застройщик с международным авторитетом. Поэтому квартиры здесь активно покупаются, и спрос поддерживает предложение, – рассказывает эксперт.

По мнению Юрия Жаркова, "Маяк Минска" – классический квартал, который застраивался по модели фоновой и акцентной застройки. Фоновая застройка - это то, с чего он начинался, акцентная - чем сегодня завершается комплекс. И она выглядит наиболее соответствующей этому месту и цене, которая объявлена застройщиком.

– Это классика девелопмента, так застраивалось большинство кварталов в мире. Для Минска это стало первым таким местом, и "Маяк Минска" полностью соответствует теории успешного девелопмента. Застройщик стал законодателем моды в нашей стране. Весь этот квартал характерен для класса жилой среды "комфорт" и "комфорт плюс". Классу "бизнес" соответствуют дома акцентной финальной застройки. Как образец массовой застройки комплекс "Маяк Минска" является абсолютно современным проектом, – подчеркивает специалист.

У комплекса "Маяк Минска" есть немало весомых преимуществ. Комплекс возводится рядом с лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Жителям комплекса "Маяк Минска" гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов
Жителям комплекса "Маяк Минска" гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов

В этом районе прекрасно развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро "Восток", а также многочисленные маршруты наземного транспорта для связи с любой точкой столицы.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center
Торгово-развлекательный центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center

Рассказывая о комплексе "Маяк Минска", нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.

А в сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану "Дана Танец". Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Именно здесь в продажу поступили квартиры последнего нового дома, названного в честь французского живописца Поля Гогена.

Дом "Гоген" – часть комплекса, в который входит также дом "Рафаэль". Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс
В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс

Особенности дома:

– просторное светлое лобби со стойкой консьержа создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту с гранитными полами;

– предусмотрен удобный пандус;

– дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS;

Лобби дома "Гоген"
Лобби дома "Гоген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

– все квартиры свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров;

– лоджии расположены на всех жилых этажах;

– французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол.

На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол
На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол

Здесь все продумано. Для автомобилистов, например, предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов "Гоген" и "Рафаэль", можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.

Удобно будет и родителям малышей – во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад.

В шаговой доступности от дома "Гоген" строится детский сад
В шаговой доступности от дома "Гоген" строится детский сад

Планируемый срок сдачи дома "Гоген" – август 2020 года.

Купить квартиру в таком месте – действительно мечта для многих, как отмечает Юрий Жарков. Но эта мечта осуществима – застройщик предлагает целый ряд уникальных инструментов финансирования покупки, которые помогут тем, кто не готов заплатить за квартиру всю требуемую сумму.

Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика. При уплате 30% от стоимости квартиры, в комплексе "Маяк Минска" покупатель вправе рассчитывать на рассрочку до пяти лет – оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – компания руководствуется принципами доверия со своими клиентами.

Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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