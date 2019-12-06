"Гоген": потрясающие виды и все преимущества "Маяка Минска"

Вид на миллион - так американцы характеризуют городской пейзаж, открывающийся из окон наиболее удачно расположенных квартир. Если за окном местная достопримечательность или архитектурный шедевр, река или городской парк - это вид на миллион. Дом "Гоген" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" как раз из такого разряда - его расположение идеально.
По сути, домом "Гоген" возведение комплекса "Маяк Минска" в основном завершается. Этот дом - одно из последних зданий в новом престижном районе столицы, где еще есть возможность купить квартиру непосредственно у застройщика.
В продажу "Гоген" поступил совсем недавно, в конце октября, но за это время практически половина квартир распродана - покупатели высоко оценили преимущества этого дома. Тем более, когда все "плюсы" жизни в комплексе "Маяк Минска" умножаются на два, а то и на десять видами, открывающимися из окон дома "Гоген" - Слепянская водная система, парковая зона, здание Национальной библиотеки. Выйти утром на лоджию с чашечкой кофе в руках и взглянуть, как отражается "алмаз" в водной глади канала - это дорогого стоит!
На карте города комплекс "Маяк Минска" занял особое место. Это первый в столице комплекс, который создавался не как единичная застройка, а планомерное и комплексное освоение территории - по сути, на пустыре был создан "город в городе", мини-мегаполис, в котором жилые дома дополнены всей необходимой инфраструктурой для жизни.
Его преимущества неоспоримы. Прежде всего, комплекс построен рядом с лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.
Здесь отлично развито транспортное сообщение. В пешей доступности - станция метро "Восток", а также многочисленные маршруты наземного транспорта - нет проблем добраться в любую точку столицы.
Все для жизни - под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, - здесь есть все, что необходимо современным горожанам.
Конечно же, важная точка притяжения - самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall, не только место самого удачного шопинга и огромного фудкорта, но и площадка самых ярких праздников и событий.
К примеру, сейчас в ТРЦ Dana Mall проходит марафон предновогодних акций и праздников - работают специальные фотозоны, открыта "Полярная станция" для обучения навыкам детского творчества и знакомства ребят с проблемами глобального потепления, функционирует новогодняя почта Деда Мороза.
И, конечно же, именно здесь установлена самая потрясающая новогодняя елка в городе, с забавной анимацией и невероятными светомузыкальными эффектами!
Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения - для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен и бизнес-центр Dana Center - комфортабельные и современные офисы, а также все сопутствующие услуги.
Рассказывая о комплексе "Маяк Минска", нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.
В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану "Дана Танец". Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.
Сейчас фонтан выключен до весны, но праздник всегда живет здесь - на радость детишкам и взрослым на этом месте красуется еще одна шикарная новогодняя елка!
В этой части комплекса, обращенной в сторону Национальной библиотеки и расположен дом, названный в честь знаменитого французского живописца Поля Гогена.
Дом "Гоген" - часть единого ансамбля, в который входит также дом "Рафаэль". Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, "Рафаэль" оказывается слева, а "Гоген" - справа.
У дома есть ряд важных особенностей, которые сразу же привлекают покупателей!
Просторное светлое лобби со стойкой консьержа и санитарной комнатой с пеленальным столиком создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту. Предусмотрен удобный пандус для мам с колясками и лиц с ограниченными физическими возможностями. Чтобы подчеркнуть уровень отделки фойе, отметим лишь один штрих - полы здесь из натурального гранита!
Дом оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.
Все квартиры - свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров, при этом лоджии расположены на всех жилых этажах, а французские окна от пола до потолка - со специальной тонировкой стекол.
Здесь все продумано. Для автомобилистов, например, предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов "Гоген" и "Рафаэль", можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.
Удобно будет и родителям малышей - во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад.
Планируемый срок сдачи дома "Гоген" - август 2020 года.
Квартиры даже в таком месте доступны многим семьям со стабильным доходом. Особенно если воспользоваться рядом уникальных инструментов финансирования покупки, которые предлагает девелопер.
Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика. При уплате 30% от стоимости квартиры, в комплексе "Маяк Минска" покупатель вправе рассчитывать на рассрочку до пяти лет - оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей не требуется.
Во-вторых, партнерские банковские программы кредитования. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.
Есть и существенные скидки - для тех, кто готов сразу выплатить всю стоимость своей будущей квартиры.
Все подробности - на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 - в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 269-32-90.