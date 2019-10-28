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28 октября 2019, 08:47

"Гоген": сегодня началась продажа квартир в новом доме комплекса "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой практически завершен. Но для тех, кто хотел бы жить в этом комплексе, есть хорошая новость!

Сегодня начались продажи квартир в одном из последних домов комплекса – "Гоген"! Это более 200 новых квартир для тех, кто еще не успел купить жилье в "Маяке Минска", но сполна оценил преимущества этого района белорусской столицы.

Один из последних домов комплекса "Маяк Минска" – "Гоген"
Один из последних домов комплекса "Маяк Минска" – "Гоген"

Преимуществом "Маяка Минска" является его планировка по принципу "город в городе", что предполагает – в шаговой доступности его жители получают все необходимые объекты для комфортной и уютной жизни. Это не просто жилье, а комплекс эмоций, ощущений, восприятия окружающего мира. Это современная, красивая и удобная среда обитания в большом городе.

Комплекс возводится рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Вид на комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки"
Вид на комплекс "Маяк Минска" со стороны Национальной библиотеки"

В этом районе прекрасно развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро "Восток", а также многочисленные маршруты наземного транспорта для связи с любой точкой столицы.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Рассказывая о комплексе "Маяк Минска", нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.

Бульвар Пикассо уже не раз становился местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей
Бульвар Пикассо уже не раз становился местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей

А в сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану "Дана Танец". Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Новая достопримечательность Минска – мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Новая достопримечательность Минска – мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Именно здесь, в южной части комплекса, возводится новое жилое здание, названное в честь французского живописца Поля Гогена.

Дом "Гоген" – часть комплекса, в который входит также дом "Рафаэль". Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дом "Гоген" – часть комплекса, в который входит также дом "Рафаэль"
Дом "Гоген" – часть комплекса, в который входит также дом "Рафаэль"

Просторное светлое лобби со стойкой консьержа создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту с гранитными полами. Для людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками предусмотрен удобный пандус. Дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Просторное светлое лобби со стойкой консьержа
Просторное светлое лобби со стойкой консьержа

Все квартиры в доме "Гоген" свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров. Лоджии расположены на всех жилых этажах, а окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол наполняют квартиры светом.

На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол
На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол

Потрясающий вид на Национальную библиотеку открывается из окон дома
Потрясающий вид на Национальную библиотеку открывается из окон дома

Жить здесь будет по-настоящему комфортно! Удобство и эстетика – именно этими критериями руководствуются проектировщики компании-застройщика, когда создают территорию качественной жизни в своих жилых комплексах. И в ансамбле, о котором идет речь, тоже все продумано. Для автомобилистов, например, предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов "Гоген" и "Рафаэль", можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.

Парковка у Национальной библиотеки
Парковка у Национальной библиотеки

Удобно будет и родителям малышей – во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад.

В шаговой доступности от домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад
В шаговой доступности от домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад

Планируемый срок сдачи дома "Гоген" – август 2020 года. Качество и сроки выполнения работ застройщик гарантирует выдержать, а цены на жилье в таком районе, практически в центре города, неуклонно растут, с каждым годом увеличивая ценность каждого вложенного в квартиру рубля.

Важно при этом, что покупка у крупнейшего белорусского застройщика доступна многим семьям, у которых есть стабильный доход. Ведь предлагается целый ряд уникальных инструментов финансирования покупки, которые помогут тем, кто не готов заплатить за квартиру всю требуемую сумму.

Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика. При уплате 30% от стоимости квартиры, в комплексе "Маяк Минска" покупатель вправе рассчитывать на рассрочку до пяти лет – оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – компания руководствуется принципами доверия со своими клиентами.

Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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