"Гоген": сегодня началась продажа квартир в новом доме комплекса "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой практически завершен. Но для тех, кто хотел бы жить в этом комплексе, есть хорошая новость!
Сегодня начались продажи квартир в одном из последних домов комплекса – "Гоген"! Это более 200 новых квартир для тех, кто еще не успел купить жилье в "Маяке Минска", но сполна оценил преимущества этого района белорусской столицы.
Преимуществом "Маяка Минска" является его планировка по принципу "город в городе", что предполагает – в шаговой доступности его жители получают все необходимые объекты для комфортной и уютной жизни. Это не просто жилье, а комплекс эмоций, ощущений, восприятия окружающего мира. Это современная, красивая и удобная среда обитания в большом городе.
Комплекс возводится рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.
В этом районе прекрасно развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро "Восток", а также многочисленные маршруты наземного транспорта для связи с любой точкой столицы.
Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.
Здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center.
Рассказывая о комплексе "Маяк Минска", нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.
А в сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану "Дана Танец". Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.
Именно здесь, в южной части комплекса, возводится новое жилое здание, названное в честь французского живописца Поля Гогена.
Дом "Гоген" – часть комплекса, в который входит также дом "Рафаэль". Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.
Просторное светлое лобби со стойкой консьержа создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту с гранитными полами. Для людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками предусмотрен удобный пандус. Дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.
Все квартиры в доме "Гоген" свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров. Лоджии расположены на всех жилых этажах, а окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол наполняют квартиры светом.
Жить здесь будет по-настоящему комфортно! Удобство и эстетика – именно этими критериями руководствуются проектировщики компании-застройщика, когда создают территорию качественной жизни в своих жилых комплексах. И в ансамбле, о котором идет речь, тоже все продумано. Для автомобилистов, например, предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов "Гоген" и "Рафаэль", можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.
Удобно будет и родителям малышей – во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад.
Планируемый срок сдачи дома "Гоген" – август 2020 года. Качество и сроки выполнения работ застройщик гарантирует выдержать, а цены на жилье в таком районе, практически в центре города, неуклонно растут, с каждым годом увеличивая ценность каждого вложенного в квартиру рубля.
Важно при этом, что покупка у крупнейшего белорусского застройщика доступна многим семьям, у которых есть стабильный доход. Ведь предлагается целый ряд уникальных инструментов финансирования покупки, которые помогут тем, кто не готов заплатить за квартиру всю требуемую сумму.
Во-первых, это беспроцентная рассрочка от застройщика. При уплате 30% от стоимости квартиры, в комплексе "Маяк Минска" покупатель вправе рассчитывать на рассрочку до пяти лет – оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – компания руководствуется принципами доверия со своими клиентами.
Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!
Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.