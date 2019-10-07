7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололед и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 8 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет юго-западный ночью 3-8 м/с, днем - 6-11 м/с.

Ночью на значительной части страны ожидаются заморозки от нуля до минус 4, местами температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. Днем будет от плюс 3 по северу до плюс 10 по югу страны.-0-

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