31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В новогоднюю ночь и первый день 2021 года погодные условия в Беларуси окажутся под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона Кира, центр которого будет смещаться через восточные районы нашей страны. Поэтому на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах прогнозируется гололедица. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от минус 1 до плюс 5. Днем по юго-востоку страны воздух прогреется до 7 градусов", - рассказали в Белгидромете.

В субботу, 2 января, на северо-восточной половине Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, поэтому ночью преимущественно по северо-восточной половине, а днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западной четверти умеренный, по северо-восточной половине порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов. Днем будет от минус 2 до 4 градусов тепла.

В воскресенье, 3 января, во влажной неустойчивой воздушной массе местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, по северу до 6 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 5 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели сохранится неустойчивая с повышенным температурным фоном погода.-0-

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