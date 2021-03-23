Гололедица и до +9°С ожидаются в Беларуси 24 марта

Фото из архива
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 24 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, местами минус 10-12. Днем будет 3-9 градусов тепла.-0-
Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь