Гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 31 января

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 31 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а ночью по Брестской, Гомельской и Могилевской областям, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.-0-