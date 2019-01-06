Гололедица и до -19°С ожидается в Беларуси 7 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, небольшой снег и до 19 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег. Днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, при прояснениях - минус 14-19 градусов. Днем будет 6-12 градусов ниже нуля.-0-
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